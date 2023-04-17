Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀
俐落帥! 光芒從裡到外
飛利浦俐落X系列電鬍刀，舒適打造俐落輪廓，自信正對每日挑戰，透過肌膚舒適圈以及360-D貼面刀頭，滑順淨剃完美零死角!
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建議零售價格: NT$3,888.00
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Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀
俐落帥! 光芒從裡到外 每天刮鬍乾淨且滑順舒適 肌膚舒適圈 360-D貼面刀頭 防鏽蝕刮鬍系統 PowerCut 刀片 平順滑動，有助於減少刺激
享受更舒適的刮鬍體驗。SkinGlide 保護塗層每平方公分配有 100,000 顆微型珠粒，可改善 20%** 在皮膚上的滑動效率，有助於減少摩擦並將刺激降至最低。
即使在難刮部位仍維持完美貼合肌膚
完全彈性刀頭可 360° 旋轉，即使在難以刮除的部位也能貼合皮膚。它能協助您在刮除毛髮的同時減少對肌膚的過度壓力，提供更服貼舒適的刮鬍體驗。
具防鏽蝕效果且不刺激肌膚的刀片，提供持久舒適感
防鏽蝕刀片由手術級歐洲鋼材製成，有助於防止雜質影響刀片效能。低致敏性鋼材不刺激肌膚，有助於每日提供舒適的刮鬍體驗。
帶來服貼、滑順且均勻的刮鬍體驗
使用不鏽鋼製的 27 個自動研磨 PowerCut 刀片，享受可靠的刮鬍效能。每分鐘 56,000 次的刮鬍動作，能有效刮除毛髮，獲得乾淨且滑順平整的刮鬍體驗。
即使潮濕也能輕鬆安全地操作
人體工學設計握把，讓您舒適自信地掌控刮鬍體驗。圓頭防滑握把協助您即使在淋浴時也能安全握住電鬍刀。
選擇方便乾刮或清爽濕刮
以最適合您的方式刮鬍。選擇舒適的乾刮體驗，或是搭配刮鬍凝膠或刮鬍泡進行清爽濕刮，即是沖澡時也能輕鬆刮鬍。
可輕鬆開啟，方便快速清潔
清潔快速又簡單。只要按下單鍵按鈕，掀開電鬍刀刀頭，在水下沖洗，即可準備好進行下次刮鬍。
有助於避免旅行期間意外開啟
放心遨遊。按住開/關 (On/Off) 按鈕 3 秒鐘以鎖住電鬍刀，有助於防止電鬍刀在您外出時意外開啟及耗盡電池電力。
充電 1 小時可刮鬍 50 分鐘，5 分鐘快速充電
充電 1 小時即可提供長達 50 分鐘的刮鬍時間。趕時間時，5 分鐘快速充電即可提供 1 次完整刮鬍所需的電力。
更方便的充電方式，減少包裝浪費
USB-A 充電提供實用的方式為電鬍刀供電，同時有助於減少不必要的轉接器浪費。可回收包裝採用無塑膠材質，支持更永續的選擇。如果您需要轉接器，請透過 philips.com/support 聯絡飛利浦客戶服務中心。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
維護保養
保護蓋 精準鬢角刀
是
功率
充電 運作時間
50 分鐘 電池類型
鋰電池 輸入電壓
5 V 最大耗電量
4.5
W
設計
色彩
亞德里亞藍鍍鉻/暖橘 握把
人體工學直立式握把 電鬍刀刀頭
圓滑
客戶服務
更換式刀頭
SH30 每 2 年更換一次 2 年保固
是
刮鬍效能
刮鬍系統
PowerCut
27 個刀片，每分鐘可修剪 56,000 次
使用簡單
充電
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A) 乾濕兩用 顯示器 清潔
Skin Protect 技術
肌膚防護 立體貼面
360° 彈性刀頭
相較於飛利浦 S3000 系列 *相較於無珠粒塗層
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