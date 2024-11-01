XP9404/31
全日貼面刮鬍，極致皮膚舒適
我們最創新的飛利浦 i9000 Prestige Ultra 電鬍刀配備三重刀片系統，能剃淨短至 0.08 毫米的鬚根，即使濃密鬍鬚亦能保持全日貼面的刮鬍效果。SkinIQ Pro 現能提供 5 種刮鬍模式，為皮膚帶來極致舒適體驗。查看所有優點
專利三重刀片系統可從根部輕柔微微提起毛髮，能剃淨短至 0.08 毫米的鬚根，不會割傷皮膚。帶來保持全日的至極貼面效果。
靈活精巧的刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%**，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子以下難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。
360° 旋轉 NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚*。每分鐘輸出 800 萬次修剪動作，能精準高效地剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。
由 AI 科技驅動的主動壓力與動作指引系統會亮起指示燈，即時回饋所用的最佳刮鬍壓力與動作。為肌膚帶來更舒適的使用感受和高效的刮鬍表現。
搭配最先進的肌膚保護技術，親水性塗層具有每平方公分多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗***。減少摩擦，帶來極致舒適感。
5 種刮鬍模式採用力道和壓力指引，帶來個人化刮鬍體驗：一般模式適合日常使用；敏感模式提供溫和體驗；強化模式適合濃密鬍鬚；泡沫模式適合濕刮；而自訂模式可根據需求進行個人化。
這款刮鬍刀的智慧感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，自動調節修剪力道，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。
將您的刮鬍刀與我們專用的應用程式配對，養成良好的刮鬍習慣和技巧。體驗即時指導、個人化護膚習慣及皮膚分析，助您每天保持最佳外觀、刮鬍效果和舒適感覺。
我們的刮鬍刀以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。電池和馬達的壽命長達 7 年。
與只使用清水清潔相比，我們的清洗座效果高達 10 倍****，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的刮鬍刀，保持刮鬍刀潔淨如新。清洗座精巧且採用無線設計，方便隨處使用及收納。
夾扣式精確修容刀親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。
使用我們精密設計的充電座，1 小時即可為您的刮鬍刀完全充電，時尚的燈環更會持續顯示充電狀態。時間不夠？只需為刮鬍刀充電 5 分鐘，即可獲得一次完整刮鬍所需的電量。
選擇切合所需的刮鬍體驗。我們的刮鬍刀可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
輕觸一下按鈕即可輕鬆清潔電鬍刀。只要翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support
i9000 Prestige 系列刮鬍刀隨附收納盒，適合旅行中攜帶，或在不使用時安全收納。
所有 i9000 刮鬍刀均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。
