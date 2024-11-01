搜尋關鍵字

    i9000 Prestige Ultra 配備 SkinIQ Pro 技術的乾濕兩用刮鬍刀

    XP9404/31

    2 獲獎記錄

    全日貼面刮鬍，極致皮膚舒適

    我們最創新的飛利浦 i9000 Prestige Ultra 電鬍刀配備三重刀片系統，能剃淨短至 0.08 毫米的鬚根，即使濃密鬍鬚亦能保持全日貼面的刮鬍效果。SkinIQ Pro 現能提供 5 種刮鬍模式，為皮膚帶來極致舒適體驗。

    i9000 Prestige Ultra 配備 SkinIQ Pro 技術的乾濕兩用刮鬍刀

    全日貼面刮鬍，極致皮膚舒適

    採用 SkinIQ Pro 技術

    • 三重刀片科技
    • NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片
    • 360° 精確靈活刀頭
    • 主動壓力與動作指引
    • 7 年保固*****
    鬚根貼面，效果保持全日

    鬚根貼面，效果保持全日

    專利三重刀片系統可從根部輕柔微微提起毛髮，能剃淨短至 0.08 毫米的鬚根，不會割傷皮膚。帶來保持全日的至極貼面效果。

    即使在最難剃的部位也能精準刮鬍

    即使在最難剃的部位也能精準刮鬍

    靈活精巧的刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%**，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子以下難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    360° 旋轉 NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚*。每分鐘輸出 800 萬次修剪動作，能精準高效地剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。

    由 AI 科技驅動，實現進階刮鬍效能與舒適感

    由 AI 科技驅動，實現進階刮鬍效能與舒適感

    由 AI 科技驅動的主動壓力與動作指引系統會亮起指示燈，即時回饋所用的最佳刮鬍壓力與動作。為肌膚帶來更舒適的使用感受和高效的刮鬍表現。

    50% 更滑順的滑動體驗***，帶來極致舒適感

    50% 更滑順的滑動體驗***，帶來極致舒適感

    搭配最先進的肌膚保護技術，親水性塗層具有每平方公分多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗***。減少摩擦，帶來極致舒適感。

    極致體驗，5 種刮鬍模式迎合個人需要

    極致體驗，5 種刮鬍模式迎合個人需要

    5 種刮鬍模式採用力道和壓力指引，帶來個人化刮鬍體驗：一般模式適合日常使用；敏感模式提供溫和體驗；強化模式適合濃密鬍鬚；泡沫模式適合濕刮；而自訂模式可根據需求進行個人化。

    可隨您的鬍鬚調整，輕鬆刮鬍

    可隨您的鬍鬚調整，輕鬆刮鬍

    這款刮鬍刀的智慧感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，自動調節修剪力道，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。

    即時追蹤刮鬍效能

    即時追蹤刮鬍效能

    將您的刮鬍刀與我們專用的應用程式配對，養成良好的刮鬍習慣和技巧。體驗即時指導、個人化護膚習慣及皮膚分析，助您每天保持最佳外觀、刮鬍效果和舒適感覺。

    持久耐用：7 年保固*****

    持久耐用：7 年保固*****

    我們的刮鬍刀以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。電池和馬達的壽命長達 7 年。

    清潔刀頭只要 1 分鐘，保持刮鬍刀潔淨如新。

    清潔刀頭只要 1 分鐘，保持刮鬍刀潔淨如新。

    與只使用清水清潔相比，我們的清洗座效果高達 10 倍****，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的刮鬍刀，保持刮鬍刀潔淨如新。清洗座精巧且採用無線設計，方便隨處使用及收納。

    修剪鬍鬚和鬢角

    修剪鬍鬚和鬢角

    夾扣式精確修容刀親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。

    優越充電體驗

    優越充電體驗

    使用我們精密設計的充電座，1 小時即可為您的刮鬍刀完全充電，時尚的燈環更會持續顯示充電狀態。時間不夠？只需為刮鬍刀充電 5 分鐘，即可獲得一次完整刮鬍所需的電量。

    隨心所欲：濕刮、乾剃或配搭泡沫

    隨心所欲：濕刮、乾剃或配搭泡沫

    選擇切合所需的刮鬍體驗。我們的刮鬍刀可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

    一觸即開，清潔方便

    一觸即開，清潔方便

    輕觸一下按鈕即可輕鬆清潔電鬍刀。只要翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。

    方便充電

    方便充電

    飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support

    保護您的電鬚刀及配件

    保護您的電鬚刀及配件

    i9000 Prestige 系列刮鬍刀隨附收納盒，適合旅行中攜帶，或在不使用時安全收納。

    持久耐用，面向未來

    持久耐用，面向未來

    所有 i9000 刮鬍刀均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。

    技術規格

    • 配件

      附件
      一按即用鬢角刀
      Quick Clean Pod
      • 隨附 1 個清潔匣
      旅行及收納
      高品質收納袋
      附指示燈的充電座

    • 軟體

      應用程式
      透過 Bluetooth® 連接
      智慧型手機相容性
      iPhone 和 Android™ 裝置

    • 功率

      充電
      • 1 小時即可充飽電
      • 5 分鐘快速充電
      運作時間
      60 分鐘
      電池類型
      鋰電池

    • 設計

      握把
      人體工學握把與操控
      色彩
      鍍鉻

    • 客戶服務

      更換式刀頭
      每 2 年更換一次 SH91
      7 年保固

    • 刮鬍效能

      刮鬍系統
      • 三重刀片系統
      • NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片
      SkinIQ Pro 技術
      • 壓力與動作指引
      • Hydro SkinGlide 塗層
      • Power Adapt 感應器
      • 5 種刮鬍模式

    • 使用簡單

      顯示器
      • % 電量指示燈
      • 色彩繽紛的液晶顯示器
      • 支援 13 種語言
      • 旅行鎖
      • 連線至應用程式
      清潔
      • Quick Clean Pod
      • 一觸即開
      • 可完全水洗
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。
    尋找備用零件或配件

    前往零件與配件

    配件

    * 建議零售價格

    建議產品

    最近檢視的產品

    獲獎記錄

    • 與 Philips 3000 系列比較
    • *與上一代比較
    • **與沒有微珠的塗層比較
    • ***與清潔匣中加入清水比較
    • ****於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊

