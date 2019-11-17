正確組裝飛利浦 Avent 吸乳器。務請依照指示組裝吸乳器：

1.將白色閥門插入吸乳器本體，

牢牢嵌入

小圓孔中。確認閥門的尖端一側朝下，

且白色閥門未受損壞。

2.將有柄的透明矽膠薄膜貼合吸乳器本體。用手指向下按壓，確保邊緣完美密合。(在薄膜潤濕的狀態下組裝，比較容易操作)。

3.將吸乳器本體旋轉固定至餵哺瓶

或儲存杯上。

4.裝入排乳按摩軟墊並固定漏斗狀邊緣，確定沒有任何縫隙。以拇指撫平每個瓣片之間的平坦表面，確保沒有任何氣泡。(在排乳按摩軟墊潤濕的狀態下組裝，比較容易操作)。