請確認吸乳器已經過清潔。在吸乳器消毒後，還保持潮濕時進行組裝。這樣做能強化真空效果。
如果飛利浦 Avent 吸乳器的吸力不符合您的期望，或許可透過簡單的方法加以修正。只要使用我們的簡易秘訣和技巧即可。
請確認吸乳器已經過清潔。在吸乳器消毒後，還保持潮濕時進行組裝。這樣做能強化真空效果。
正確組裝飛利浦 Avent 吸乳器。務請依照指示組裝吸乳器：
1.將白色閥門插入吸乳器本體，
牢牢嵌入
小圓孔中。確認閥門的尖端一側朝下，
且白色閥門未受損壞。
2.將有柄的透明矽膠薄膜貼合吸乳器本體。用手指向下按壓，確保邊緣完美密合。(在薄膜潤濕的狀態下組裝，比較容易操作)。
3.將吸乳器本體旋轉固定至餵哺瓶
或儲存杯上。
4.裝入排乳按摩軟墊並固定漏斗狀邊緣，確定沒有任何縫隙。以拇指撫平每個瓣片之間的平坦表面，確保沒有任何氣泡。(在排乳按摩軟墊潤濕的狀態下組裝，比較容易操作)。
檢查軟墊與閥門是否已牢固地推入吸乳器本體，且吸乳器本體的邊緣已徹底密封。若未正確安裝，軟墊、閥門與薄膜可能會滲漏空氣。舒適型吸乳器在吸乳前可能會顯示低吸力。請將吸乳器放在乳房上以形成真空狀態，然後再次移動握把。
請勿混用不屬於飛利浦 Avent 舒適型系列的其他吸乳器零件。
若您還是遇到低/無吸力的問題，建議您前往下列網站，購買全新的備用零件：www.philips.com/support。
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。