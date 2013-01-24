大部分的點心需要烤箱所指示的料理時間才能完全熟透。油炸鍋的料理時間較短，會無法達到均勻熟透的效果。大部分的點心需要 6 到 10 分鐘的烹調時間。如果食物脆度不夠，可再加幾分鐘 (但請小心不要燒焦)。

如果食材互相沾黏，請在料理過程途中，搖晃飛利浦健康氣炸鍋的網籃。

如果您料理的食物量較多，請搖晃網籃 2-3 次，以獲得更均勻的成品。