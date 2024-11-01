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飛利浦支援

我的飛利浦健康氣炸鍋無法運作或開啟

發表於 2024 年 12 月 15 日

如果您的飛利浦健康氣炸鍋完全無法開啟，或是有開啟但無法運作或加熱，請閱讀下列文章以瞭解可能的原因和解決方法。

  • 請確定健康氣炸鍋的插頭已正確插入插座。  
  • 如果將太多產品插入同一個插座中，則可能無法使用飛利浦健康氣炸鍋。請拔除其他產品電源，或使用其他插座。  
  • 對於類比裝置而言，可能會發生計時器已開始轉動，但裝置還沒有執行加熱的狀況。如果出現這種情況，請確定健康氣炸鍋的插頭已正確插入插座。 

抽屜未完全關閉
部分健康氣炸鍋型號具備炸鍋偵測功能。取出健康氣炸鍋的炸鍋時，此功能會關閉加熱器和風扇。
請確定您已將炸鍋放入健康氣炸鍋中，且抽屜已完全關閉。否則健康氣炸鍋不會開啟。

 

炸鍋偵測機制可能受損
請從健康氣炸鍋中取出炸鍋，並檢查塑膠零件是否有任何裂痕/損壞，主要是炸鍋的邊緣 (請見下圖)。如果您發現任何損壞或裂痕，請聯絡我們以取得進一步協助。 


特別適用於 HD9880/HD9875/HD9876 型號，將健康氣炸鍋的炸鍋從抽屜中取出，並上下顛倒翻轉。炸鍋偵測模組安裝在網籃握把固定座凹槽旁邊的右側 (請見下圖)。

您會在一側注意到一個小的塑膠蓋 (請見下圖)。如果沒有，炸鍋偵測將無法運作。在這種情況下，請透過 www.philips.com/contact 與我們聯絡，我們很樂意為您提供協助。

 

設定的溫度過低
若您將健康氣炸鍋設定在 40°C (100°F) 或更低溫度下烹調，可能會感覺溫度並未升高 (尤其是周圍環境的溫度與此類似時)。 

請檢查飛利浦健康氣炸鍋的溫度設定，並視需要升高溫度。

 

未設定時間，或是烹調時間太短 (類比健康氣炸鍋)

請將您的類比計時器調整為您想要的烹調時間 (請觀看下方影片)。如果您想要的烹調時間少於 10 分鐘，請將計時器轉到約 15 分鐘，然後將其往回轉至您想要的較短烹調時間。

炸鍋偵測機制
Play Pause

以下資訊僅適用於 NA55x 型號。

 

當您使用 NA55x 健康氣炸鍋的蒸氣相關功能，且水箱未正確裝入或水箱裡沒有水時，產品會偵測到水箱，且圖示 (請見下圖)　會開始閃爍。請確認水箱中有足夠的水，並將水箱推入定位。然後按下開始/暫停按鈕開始烹調，圖示就會消失。

水位刻度

如果先前的解決方案無法解決問題，表示飛利浦健康氣炸鍋的加熱器可能已受損。在此情況下，請與我們聯絡以取得進一步的協助。 

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