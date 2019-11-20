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飛利浦支援

我該如何使用飛利浦吹風機的配件？

發表於 2019-11-20

依飛利浦吹風機的型號不同，可能會附帶幾樣配件。請由此瞭解如何使用這些配件。

我們研發的豐盈蓬鬆造型器可以快速且均勻地烘乾您的頭髮，徹底降低毛躁並增加您秀髮的豐盈感。請遵循下列步驟以獲得最佳效果：1.請將特殊梳理蓬鬆造型器安裝在吹風機前端。2.若要增加捲髮豐盈度，做出富彈性的造型，請將吹風機垂直對準髮尾。接著以畫圓動作向上移動吹風機。3.若要增加髮根處的豐盈度，請將吹風機靠近您的頭皮。請確定特殊梳理蓬鬆造型器的前端接觸到頭皮。現在請以畫圓動作移動吹風機。

Using the volume diffuser with your Philips Hair Dryer

造型吹嘴或風力集中吹嘴可用來打造柔順且時髦的髮型。若要使用此配件，請遵循下列簡單步驟。1.請將造型吹嘴安裝在吹風機前端。2.請將吹嘴對準梳具並吹乾頭髮。吹風機直吹有助於打造完美髮型。

Using the styling nozzle with Philips Hair Dryer
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