我們研發的豐盈蓬鬆造型器可以快速且均勻地烘乾您的頭髮，徹底降低毛躁並增加您秀髮的豐盈感。請遵循下列步驟以獲得最佳效果：1.請將特殊梳理蓬鬆造型器安裝在吹風機前端。2.若要增加捲髮豐盈度，做出富彈性的造型，請將吹風機垂直對準髮尾。接著以畫圓動作向上移動吹風機。3.若要增加髮根處的豐盈度，請將吹風機靠近您的頭皮。請確定特殊梳理蓬鬆造型器的前端接觸到頭皮。現在請以畫圓動作移動吹風機。