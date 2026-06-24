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我在飛利浦義式咖啡機上看到錯誤代碼

如果您看到飛利浦義式咖啡機上出現錯誤代碼，例如 01、03、04、05、11、14 或 19，請參閱下列可能的原因和解決方案。



萬一出現上述以外的其他錯誤 (例如錯誤 02、10、15、22)，則您的咖啡機將需要維修。請與我們聯絡。