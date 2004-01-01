若您未定期清潔飛利浦電鬍刀，毛髮和碎屑可能會堆積在刀頭周圍。堆積物會使效能降低，並可能阻礙電鬍刀頭旋轉。

請參考下方的影片，觀看如何清潔電鬍刀的概要說明 (雖然電鬍刀型號各有不同，但所有的飛利浦電鬍刀適用相同的原則。如需更多詳細資訊，請參閱使用手冊。如果您已不再擁有書面版本的使用手冊，可以在線上找到)。

提示：點選/按一下開始播放影片後，點選/按一下影片底部的齒輪圖示，即可啟用您語言的字幕 (如有需要)。