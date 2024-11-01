飛利浦健康氣炸鍋的炸鍋或產品正面頂部，可能有一個窗口 (見下圖)。根據您的型號，依照下列步驟來清潔健康氣炸鍋的窗口。

窗口位於炸鍋上

在此情況下，您可使用洗碗機，或用柔軟海綿搭配任何一般洗碗精進行手洗。

窗口位於產品正面頂部