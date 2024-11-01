飛利浦支援
我的飛利浦義式咖啡機警告燈未熄滅
發表於 2025 年 8 月 3 日
如果您的飛利浦義式咖啡機出現警告燈號並且無法關閉，請參閱下方圖片以找出解決方案。
如果此警告燈亮起，表示水箱即將沒水或未正確裝入。 如要修正此問題，請取出水箱，加水至 Max 刻度。將水箱推入機器時，請確保推得足夠深入直到燈號熄滅。
如果此警告燈亮起，代表咖啡渣盒已滿，必須清空。 如要修正此問題，請在機器電源開啟時清空咖啡渣盒。移除滴盤，清空咖啡渣盒。將所有裝置裝回機器中。
如果此警告燈亮起，代表未正確放置咖啡渣盒/滴盤，或是檢修門為開啟狀態。 如要修正此問題，請放回咖啡渣盒與滴盤，確認放置位置正確無誤。取出水箱，確認檢修門已關閉。
如果此警告燈亮起，代表沖煮裝置不在其位置上、未正確安放，或是卡住。 如要修正此問題，請依下列步驟操作： 1.完全關閉機器電源 2.取出水箱，開啟檢修門 3.取出沖煮裝置，在水龍頭下沖洗。裝回機器中，直至卡入定位 4.關閉檢修門，放回水箱 5.開啟機器電源 備註：如果您在咖啡渣盒中發現乾咖啡粉，代表沖煮裝置中的咖啡粉過量，造成咖啡粉溢出。使用預磨咖啡粉時，請使用滿滿一匙，並且將頂端抹平。
如果此警告燈亮起，代表機器內有空氣。如要釋放機器內的空氣，請依下列步驟操作： 1.在水箱中注滿水 2.在經典奶泡器下方放一個杯子，然後按下閃爍的開始/停止按鈕。請注意，此時機器將開始流出熱水，以便推出機器內的空氣。 如果此舉無法解決問題，請依下列步驟操作： 1.關閉機器電源 2.清空水箱，並且取出水箱中的 AquaClean 濾水器 (若已安裝) 3.裝滿乾淨的水後放回原位 4.重新開啟機器，使其加熱 5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水 6.若此法有效，請放回 AquaClean 濾水器，再次流出 2-3 杯熱水
如果此警告燈亮起橘燈，代表必須放置/更換 AquaClean 濾水器，並予以啟用。安裝完畢且成功運作後，指示燈會變成藍燈。
如果所有的警告燈都在閃爍，代表您必須重設機器。如要執行此程序，請依下列步驟操作： 1.關閉機器電源，並拔除插頭 2.從水箱中取出 AquaClean 濾水器 (若已裝入) 3.將水箱裝滿水後放回原位 4.打開預磨咖啡槽的蓋子，檢查是否有咖啡粉造成阻塞。如有阻塞，請使用咖啡匙握把尾端清理 5.插回機器插頭，重新開啟機器電源 6.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水 備註：如果燈號持續閃爍，代表機器可能過熱。請關閉機器，稍候 30 分鐘後重新開啟電源。如果燈號持續閃爍，請聯絡所在國家/地區的客戶服務中心。
Wi-Fi 指示燈熄滅
- 咖啡機未連線至家用 Wi-Fi (目前尚未完成初次 Wi-Fi 設定)。 - 機器的 Wi-Fi 連線已關閉。 - 家用 Wi-Fi 連線未正常運作。 - 與家用 Wi-Fi 的連線中斷，例如因為家用路由器已變更，或網路名稱或密碼已變更。 - 咖啡機與路由器之間的距離太遠。 Wi-Fi 指示燈亮起 - Wi-Fi 設定已成功完成，且咖啡機已連線至家用 Wi-Fi。 我關閉機器電源後，Wi-Fi 指示燈持續亮起 - 若要啟用接收更新，Wi-Fi 模組必須可供使用，因此 Wi-Fi 指示燈會保持亮起。 Wi-Fi 指示燈閃爍 - 在 Wi-Fi 設定程序期間，咖啡機處於設定模式。咖啡機上的按鈕沒有作用。 - 如果咖啡機已連線，閃爍的指示燈表示咖啡機正在重新連線至家用 Wi-Fi。 - 如果咖啡機連線至 Wi-Fi 網路，緩慢閃爍的指示燈表示咖啡機正在更新韌體。此更新可能需要幾分鐘的時間，在此期間無法使用咖啡機。
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