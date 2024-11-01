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我吸乳時會感到疼痛或不適

發表於 2026 年 7 月 16 日

初期感覺觸痛可能是正常現象，但吸乳時不應有疼痛感。吸乳疼痛感或吸乳不適感，通常是因為襯墊/喇叭罩、乳房擋片或插入件尺寸不適合、吸乳器放置位置不正確、吸力設定不當或吸乳器零件磨損所造成。

吸乳的感覺應像是有節奏的拉扯感。不應感到刺痛、灼熱、夾擠或疼痛。

疼痛與壓力可能會影響射乳 (噴乳) 反射，進而降低排乳效率。舒適的吸乳同時有助於乳汁流量和整體吸乳體驗。

如果出現嚴重疼痛、出血、破皮或感染跡象，請停止使用吸乳器並諮詢專業醫護人員。

如果吸力太強，吸乳時可能會造成不適、乳頭痠痛與疼痛。以您最舒適的吸力進行吸乳，舒適且有效率地集乳。要找到您最高舒適吸力，請在馬達座上調整吸力，直到達到您能承受但不會感到疼痛的最高吸力，然後再調低一到兩階。

每次吸乳時以及一天中不同時間 (尤其是白天和晚上)，您感到的最大舒適吸力都會有所不同，因此如果您感到任何疼痛或不適，請務必調整您的設定。

如果吸乳過程讓您感到疼痛，請立即降低吸力。

放置位置不正確會導致不適、疼痛及乳汁流量減少。

請檢查：

  • 您的乳頭位於襯墊/喇叭罩或乳房擋片的正中央
  • 襯墊/喇叭罩或乳房擋片以舒適方式靠在乳房上
  • 吸乳器有正確組裝
  • 所有吸乳器零件均已穩固連接

如果您使用的是免提或全穿戴式吸乳器，在開始吸乳前，請確認集乳杯正確放置在胸罩內。

吸乳時最常見的疼痛原因之一是穿戴不正確。

請檢查：

  • 乳頭在吸乳期間仍可自由移動
  • 吸乳器組件以舒適方式貼合
  • 吸乳後，皮膚不會因為摩擦或擠壓，導致持續發紅，乳頭也不會出現異常蒼白的情況
  • 任何襯墊/喇叭罩、乳房擋片或插入件都是適合您的正確尺寸

 

僅適用於飛利浦 Avent 自然照護免提穿戴式與飛利浦 Avent 免提電動吸乳器

您的乳頭尺寸可能會隨著時間改變。即便之前貼合狀況良好，只要吸乳過程開始出現不適感，請考慮重新檢查乳房擋片尺寸或插入件尺寸。

如果乳房擋片或插入件尺寸不合，請嘗試不同的尺寸。

適用於飛利浦 Avent 自然照護免提穿戴式電動吸乳器  請參閱我們的常見問答集文章「如何為我的穿戴式吸乳器選擇正確的乳房擋片/乳頭插入件尺寸？」

若為飛利浦 Avent 免提電動吸乳器  請參閱我們的常見問答集文章「如何選擇正確的乳房擋片/乳頭插入件尺寸？」

吸乳器零件若有磨損或損壞會影響舒適度與吸乳效能。


請檢查矽膠薄膜和其他吸乳器零件是否有以下狀況：

  • 撕裂
  • 裂痕
  • 孔洞
  • 磨損或損壞跡象


如果有任何零件損壞，請停止使用，並予以更換再重新開始吸乳。

身心放鬆有助於促進乳汁分泌，讓吸乳過程更舒適。

吸乳前：

  • 採舒適坐姿
  • 看著您的寶寶、想著您的寶寶，或將相片放在旁邊，以協助促進乳汁分泌
  • 盡可能在寧靜環境中吸乳
  • 以溫熱毛巾熱敷乳房
  • 吸乳前先輕輕按摩乳房
  • 在切換至泌乳模式之前，請先完成吸乳器的促乳模式

在吸乳後，如果乳頭感到敏感：

  • 待其乾燥再進行下一次吸乳
  • 如果您的專業醫護人員有建議，請考慮使用乳頭舒緩霜
  • 如有需要，請使用乳墊或胸部擋片，協助減少摩擦

務必聆聽您身體的聲音。如果每次吸乳過程中疼痛有持續、惡化或發生的情況，請停止使用吸乳器並諮詢專業醫護人員。

執行上述步驟後，如果您依然感到疼痛或不適：

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