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我無法將 Sonicare 9900 Prestige 牙刷連線至 Sonicare 應用程式

如果您無法將 Sonicare 9900 Prestige 連接至 Sonicare 應用程式，以下為 iOS 和 Android 適用的疑難排解步驟。 

iOS 裝置

連線步驟：
  • 開啟 Sonicare 應用程式，確認藍牙已開啟，且應用程式具有藍牙權限
  • 將牙刷靠近手機，並檢查牙刷是否有亮燈 (拿起牙刷、開啟/關閉牙刷、放在充電器上/從充電器上拿起)
  • 請查看應用程式，確認您的牙刷是否連線

如果上述步驟失敗：

  • 前往藍牙設定
    • 關閉藍牙並稍候幾秒鐘
    • 開啟藍牙
    • 查看應用程式，確認是否連線
依舊無法操作嗎？
  • 前往藍牙設定
  • 開啟藍牙
  • 按一下 (i) 並針對飛利浦 Sonicare 選擇「忘記此裝置」
  • 將牙刷放在原本的充電器上
  • 啟動牙刷握把重設
  • 當牙刷放在充電器上時，在 5 秒鐘內按下/放開電源按鈕 10 次
  • 若重設成功，牙刷的所有燈號會快速依序亮起
  • 開啟 Sonicare 應用程式，並在收到提示時接受配對要求

如果您的牙刷仍然無法連線，請聯絡客戶服務。
 

Android 裝置

連線步驟：
  • 開啟 Sonicare 應用程式，確認藍牙已開啟，且應用程式具有藍牙權限
  • 將牙刷靠近手機，並檢查牙刷是否有亮燈 (拿起牙刷、開啟/關閉牙刷，或放在充電器上/從充電器上拿起)
  • 請查看應用程式，確認您的牙刷是否連線

如果上述步驟失敗：

  • 前往藍牙設定
    • 關閉藍牙並稍候幾秒鐘
    • 開啟藍牙
    • 查看應用程式，確認是否連線
如果前述步驟無法運作，請至少重複 7 次。

依舊無法操作嗎？ 
  • 前往手機設定並尋找您的藍牙裝置，按一下「飛利浦 Sonicare」，然後選擇「忘記」/「解除配對」
  • 將牙刷放在原本的充電器上
  • 啟動牙刷握把重設
  • 當牙刷放在充電器上時，在 5 秒鐘內按下/放開電源按鈕 10 次
  • 若重設成功，牙刷的所有燈號會快速依序亮起
  • 開啟 Sonicare 應用程式，並在收到提示時接受配對要求
如果您的牙刷仍然無法連線，請聯絡客戶服務。

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