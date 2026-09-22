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如何清潔飛利浦 5000 系列無線吸塵器

若要瞭解如何清潔飛利浦 5000 系列 SpeedPro (Aqua) 吸塵器的集塵桶、濾網、刷子和水箱，請參閱以下各節。
 

5000 型號

此頁面的資訊適用於下列機型： FC6723/31 .

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