Signage Solutions 飛利浦標示牌 2000 系列
飛利浦標示牌 2000 系列
飛利浦標示牌 2000 系列讓標示牌回歸初衷，自然又時尚的顯示器，每週 7 天每天運作 16 小時，可輕鬆整合，無需額外工具。採用 Android 14 技術，搭配 UHD 與 400 尼特亮度。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions 飛利浦標示牌 2000 系列
飛利浦標示牌 2000 系列 自然風設計 – 簡約數位顯示器 65 吋 採用 Android 14 400 cd/m² 16/7 – 在您需要時，為您處理內容。
UHD 飛利浦標示板 2000 系列運用 400 cd/m2 亮度，設計為可每週 7 天每天運作 16 小時，最適合從黎明到黃昏的業務內容，隨時提供令人耳目一新的成果。
Android 14 專業系統單晶片。
飛利浦標示牌 2000 系列顯示器採用 Android 14，其設計是在專業平台上完成，並且內建值得信賴的連線能力和安全性。針對原生 Android 應用程式進行最佳化，並可讓您將 Web 應用程式和軟體直接安裝到顯示器上，無需使用外接式媒體播放器。
選配透過飛利浦 ScreenShare 進行無線螢幕分享。
我們的模組化設計可讓您的顯示器延伸至未來，提供機會可為選配的 CRD22 模組新增 WiFi 和藍牙、飛利浦 ScreenShare，並著重於重複利用與可回收性以及永續發展，降低 WEEE 的棄置處理。
容錯移轉基礎。為恆長顯示內容提供更出色的保障。
透過 5V 熱插拔偵測提供容錯移轉基礎。透過 5V 熱插拔的容錯移轉對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，可讓您設定次要內容來源，可在主要媒體饋送故障 (不太可能發生) 時，自動進行播放。
飛利浦 Wave 隨時可用於遠端裝置管理。
透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦標示牌 2000 系列顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
163.9
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
64.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 像素間距
0.372 x 0.372 公釐 最佳解析度
3840 x 2160 @ 60 Hz 亮度
400
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比比率 (一般)
1200:1 動態對比
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
degree 可視角度 (垂直)
178
degree 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
循序掃描
動態對比增強效果
動作搭配反交錯 面板技術
ADS 作業系統
Android 14 霧度
1%
連線能力
視訊輸入
HDMI 2.0 (x2)
USB-C (x1) 搭配 4.5W PD 其他連接
USB 3.0 (x2) 視訊輸出
N/A 外部控制 音效輸出接頭
3.5 公釐插孔 (固定式音量等級)
便利
擺放位置 區塊矩陣
最高 3 x 3 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑
紅外線迴路途徑 節能功能
環保模式 連線控制
RJ45
功率
主電源
100 - 240V~，50/60Hz 耗電量 (一般)
134
W 待機消耗功率
<0.5W 能源標章等級
G
支援的螢幕解析度
電腦格式
1024 x 768，60、70、75Hz
1152 x 864，75Hz
1280 x 1024，60Hz
1280 x 720，60Hz
1280 x 800，60Hz
1440 x 900，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1680 x 1050，60Hz
1920 x 1080，60Hz
3840 x 2160，60Hz、50Hz
720 x 400，70Hz
800 x 600，56、60、72、75Hz
832 x 624，75Hz 視訊格式
1080p，50、60Hz
2160p，50、60Hz
1080i，50、60Hz
720p，50、60Hz
尺寸
設備寬度
1462.3
mm 產品重量
28.5
kg 設備高度
837.3
mm 設備深度
68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把)
mm 設備寬度 (吋)
57.57
吋 機體高度 (吋)
32.96
吋 壁掛
400 公釐 x 400 公釐，M8 設備深度 (吋)
2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)
吋 邊框寬度
14.9 公釐 (等邊框) 產品重量 (磅)
62.83
lb
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
5 ~ 40
°C MTBF
30,000
小時 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 濕度範圍 (操作) [RH]
10 ~ 90% RH (無凝結)
多媒體應用程式
USB 播放視訊
H.264
H.263
H.265
MPEG
MPEG4
VP8
VP9
AVI
MP4
WEBM USB 播放圖片 USB 播放音訊
內建播放器
CPU
四核心 Cortex A73 GPU
ARM Mali G52 MC1 記憶體
3GB RAM 收納
16GB
配件
附配件
電源線 1.8 公尺
遙控器
外部紅外線纜線
AC 開關護蓋
標誌徽章
USB 護蓋和螺絲 選購配件
CRD22 Wifi 與藍牙模組
CRD73 飛利浦 ScreenShare 授權
其他
螢幕顯示語言
簡體中文
繁體中文
英文
法文
德文
義大利文
波蘭文
俄文
西班牙文
土耳其文
日文
阿拉伯文
丹麥文
瑞典文
芬蘭文
挪威文
荷蘭文 保固
3 年保固 符合法規
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。