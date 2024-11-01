Android 14 專業系統單晶片。

飛利浦標示牌 2000 系列顯示器採用 Android 14，其設計是在專業平台上完成，並且內建值得信賴的連線能力和安全性。針對原生 Android 應用程式進行最佳化，並可讓您將 Web 應用程式和軟體直接安裝到顯示器上，無需使用外接式媒體播放器。