Signage Solutions H-Line 顯示器
在所有照明條件下都鮮明可見
飛利浦 H-Line 高亮度顯示器無論日夜都清晰可見。驚人的清晰度和對比使其成為在櫥窗和明亮地點展示具吸引力內容的最佳解決方案。適用於機場、購物中心等處。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions H-Line 顯示器
在所有照明條件下都鮮明可見 全年無休的高亮度顯示器 CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容
利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。
OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。
容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白
容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在媒體播放器故障 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。
透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力
飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。
專為極端條件所設計
經強化的散熱管理，高 Tni 液晶面板，以及可應對高環境溫度的內建熱感應器。顯示器亮度最高達 2500cd/m² 適用於高環境光源條件。顯示器偏光板與偏光太陽眼鏡相容，可提升內容的可見度。
超高亮度街道告示牌
高亮度面街道數位顯示器，能在任何照明條件下引起注意力、提高店面曝光度，並吸引顧客。高達 3000 cd/m² 的優異亮度，可確保高可見度及純影像品質，即使在極端的環境亮度條件下也沒問題。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
螢幕對角尺寸 (公制)
189.3
cm 螢幕對角尺寸 (吋)
74.5
吋 長寬比
16:9 面板解析度
3840 x 2160 像素間距
0.429 x 0.429 公釐 最佳解析度
3840 x 2160 @ 60Hz 亮度
3000
cd/m² 顯示器色彩
10.7 億種 對比比率 (一般)
1200:1 動態對比比率
500,000:1 反應時間 (一般)
8
ms 可視角度 (水平)
178
degree 可視角度 (垂直)
178
degree 畫面增強
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
循序掃描
動態對比增強效果 面板技術
IPS
連線能力
音訊輸出
3.5 公釐插孔 視訊輸入
DisplayPort (1.2)
DVI-I (數位 + 類比) 1x
HDMI 2.0 (x3) 音訊輸入
3.5 公釐插孔 其他連接 視訊輸出
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1) 外部控制
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
RJ45
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
便利
擺放位置 螢幕省電功能
畫素轉換，低亮度 鍵盤控制 遙控訊號
可鎖定 訊號迴路途徑
DisplayPort
RS232
HDMI
紅外線迴路途徑 容易安裝 節能功能
智慧型電源模式 連線控制
音效
內建喇叭
2 x 10W RMS
功率
主電源
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz 耗電量 (一般)
510
W 耗電量 (最大)
790 待機消耗功率
<0.5W
支援的螢幕解析度
電腦格式
640 x 480，60、67、72、75Hz
720 x 400，70Hz
800 x 600，60、72、75Hz
1024 x 768，60Hz
1280 x 768，60Hz
1280 x 800，60Hz
1280 x 1024，60Hz
1360 x 768，60Hz
1600 x 1200，60Hz
1920 x 1080，60Hz
1920 x 1200，60Hz
3840 x 2160，30Hz
3840 x 2160，60Hz 視訊格式
480i，30、60Hz
480p，60Hz
576p，50Hz
576i，25、50Hz
1080i，25、30Hz
1080p，50、60Hz
3840 x 2160，30Hz
3840 x 2160，60Hz
尺寸
設備寬度
1688.2
mm 產品重量
54.1
kg 設備高度
966.6
mm 設備深度
111.1
mm 設備寬度 (吋)
66.46
吋 機體高度 (吋)
38.06
吋 壁掛
600 x 400 公釐，M8 設備深度 (吋)
4.37
吋 邊框寬度
18.8 (平均邊框) 產品重量 (磅)
119.27
lb 智慧型插入寬度
180
mm 智慧型插入高度
300
mm
作業環境條件
海拔高度
0 ~ 3000 公尺 溫度範圍 (操作)
0 ~ 40
°C MTBF
50,000
小時 相對濕度
20 ~ 80
% 溫度範圍 (儲存)
-20 ~ 60
°C 警示
如無額外保護措施，請勿在陽光直射下操作。
多媒體應用程式
USB 播放視訊 USB 播放圖片
配件
附配件
邊緣校準套件
飛利浦標誌 (x1)
RS232 菊輪鍊纜線
電線扣夾 (x3)
AC 開關護蓋與螺絲 x1
USB 護蓋與螺絲
AC 電源線
HDMI 纜線
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
開放式邊框組件
快速入門指南 (x1)
遙控器與 AAA 電池
RS232 纜線
其他
螢幕顯示語言
阿拉伯文
英文
法文
德文
義大利文
日文
波蘭文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
簡體中文
土耳其文
繁體中文 保固
3 年保固 符合法規
對於可能會直接曝曬在陽光下的安裝情況，建議參閱使用手冊及警示資訊。
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。