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    Signage Solutions H-Line 顯示器

    75BDL4003H/02

    在所有照明條件下都鮮明可見

    飛利浦 H-Line 高亮度顯示器無論日夜都清晰可見。驚人的清晰度和對比使其成為在櫥窗和明亮地點展示具吸引力內容的最佳解決方案。適用於機場、購物中心等處。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Signage Solutions H-Line 顯示器

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    在所有照明條件下都鮮明可見

    全年無休的高亮度顯示器

    • 75 吋
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容

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    OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

    OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

    將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

    容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白

    容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在媒體播放器故障 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。

    透過選用 CRD50 模組加入 Android 處理能力

    飛利浦專業級顯示器內建 Android 系統單晶片 (SoC)。選用 CRD50 模組為 OPS 裝置，不需任何纜線即可啟用 Android 處理能力。只要滑入 OPS 插槽即可，當中包含執行模組需要的所有連接 (包括電源供應器)。

    專為極端條件所設計

    經強化的散熱管理，高 Tni 液晶面板，以及可應對高環境溫度的內建熱感應器。顯示器亮度最高達 2500cd/m² 適用於高環境光源條件。顯示器偏光板與偏光太陽眼鏡相容，可提升內容的可見度。

    超高亮度街道告示牌

    高亮度面街道數位顯示器，能在任何照明條件下引起注意力、提高店面曝光度，並吸引顧客。高達 3000 cd/m² 的優異亮度，可確保高可見度及純影像品質，即使在極端的環境亮度條件下也沒問題。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      189.3  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      74.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      像素間距
      0.429 x 0.429 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      亮度
      3000  cd/m²
      顯示器色彩
      10.7 億種
      對比比率 (一般)
      1200:1
      動態對比比率
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 循序掃描
      • 動態對比增強效果
      面板技術
      IPS

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (數位 + 類比) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      其他連接
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      視訊輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外部控制
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (24/7)
      • 縱向 (24/7)
      螢幕省電功能
      畫素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控訊號
      可鎖定
      訊號迴路途徑
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • 紅外線迴路途徑
      容易安裝
      • 可提式把手
      • 智慧型插入
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
      耗電量 (一般)
      510  W
      耗電量 (最大)
      790
      待機消耗功率
      <0.5W

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      • 720 x 400，70Hz
      • 800 x 600，60、72、75Hz
      • 1024 x 768，60Hz
      • 1280 x 768，60Hz
      • 1280 x 800，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1360 x 768，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1920 x 1200，60Hz
      • 3840 x 2160，30Hz
      • 3840 x 2160，60Hz
      視訊格式
      • 480i，30、60Hz
      • 480p，60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，25、50Hz
      • 1080i，25、30Hz
      • 1080p，50、60Hz
      • 3840 x 2160，30Hz
      • 3840 x 2160，60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      1688.2  mm
      產品重量
      54.1  kg
      設備高度
      966.6  mm
      設備深度
      111.1  mm
      設備寬度 (吋)
      66.46  吋
      機體高度 (吋)
      38.06  吋
      壁掛
      600 x 400 公釐，M8
      設備深度 (吋)
      4.37  吋
      邊框寬度
      18.8 (平均邊框)
      產品重量 (磅)
      119.27  lb
      智慧型插入寬度
      180  mm
      智慧型插入高度
      300  mm

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80  %
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      警示
      如無額外保護措施，請勿在陽光直射下操作。

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • 配件

      附配件
      • 邊緣校準套件
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • 電線扣夾 (x3)
      • AC 開關護蓋與螺絲 x1
      • USB 護蓋與螺絲
      • AC 電源線
      • HDMI 纜線
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • 開放式邊框組件
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器與 AAA 電池
      • RS232 纜線

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 日文
      • 波蘭文
      • 葡萄牙文
      • 俄文
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

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