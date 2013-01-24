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在難以清潔的部位，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
只要 1 星期，飛利浦 Sonicare 牙刷能比手動牙刷提高 2 倍以上的牙齒美白效果。只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%，讓牙齒更潔白亮麗。
DiamondClean 牙刷刷頭是飛利浦 Sonicare 美白效果最顯著的刷頭，菱形外型刷毛能有效且溫和地去除表面齒垢和牙菌斑。只要 1 星期就能去除因咖啡、茶、紅酒、香菸與雪茄累積的色垢。
具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
只要將飛利浦 Sonicare 電動牙刷放入玻璃座內即可充電，亦可在刷牙後使用玻璃座漱口。
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。
飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務