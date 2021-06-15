在潮濕或乾燥時除毛或刮鬍？

除毛與刮鬍的目的是打造如絲綢般滑順的肌膚，完全不刺激。如果您不確定該用乾燥還是潮濕的方法來完成，請閱讀下列秘訣，以獲得實用的建議。



乾濕兩用 淋浴間內外皆可輕鬆使用的防淋浴灑水產品。此類產品具防水等級，因此也可碰到水及用水沖洗。



請務必檢查產品頭是否髒污、損壞或磨損。產品頭故障會導致產品效能降低，甚至對皮膚造成刺激。如有受損，需立即更換。



請在乾淨肌膚上使用本產品。我們建議您在除毛或刮鬍前 1 天為皮膚去角質。如此可去除毛囊周圍的死皮，讓除毛更容易，並減少毛髮內生的可能性。



試試看什麼方式最適合您。



乾燥時使用 我們建議大多數的產品最好在乾燥的條件下使用，因為濕的毛髮較容易黏在皮膚上。

此外，如要方便使用或出門在外時，請試著在乾燥的皮膚上使用。使用產品前，請確認您的皮膚清潔乾淨且完全乾燥。



潮濕時使用 若想感受舒適及順暢移動產品，您可以在潮濕的皮膚上使用。潮濕狀況下使用時，請定期沖洗產品頭以去除毛髮，並確保其能持續在皮膚上平順移動。請務必完全沾濕皮膚。請注意，濕的毛髮較容易黏在皮膚上，在乾燥皮膚上的效能可能比較好。使用後輕拍皮膚使其乾燥。

使用後 保養方面，請輕輕在皮膚上塗抹涼爽舒緩的 (不含酒精) 蘆薈膏/乳液或保濕產品。除毛後，您也可以使用冷敷袋來舒緩皮膚。



此外，請預留一段調適期，讓肌膚在每次使用之間有時間修復。



徹底清潔本產品以去除產品頭的所有毛髮，然後使其自然風乾。



敏感膚質 請確認皮膚清潔乾淨，接著伸展皮膚，將較長的毛髮預先修剪至 3 公釐長度，溫和地操作。試試看順著毛髮或逆著毛髮操作，看看哪一種比較舒服。



使用產品前一天或前幾天，先為皮膚去角質，這有助於去除死皮，進而讓除毛更容易，並減少毛髮內生。為使肌膚保持舒適，請看看皮膚在去角質後，是否需要多一些修復時間再進行除毛或刮鬍。



確認哪種效果最佳，例如溫和的護膚產品以及水 (如果您的產品防水)。

