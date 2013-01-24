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一杯美式咖啡

美式咖啡 (Caffè Americano)

 

60 毫升義式濃縮咖啡
90 毫升熱水

 

大家熟知的美式咖啡，通常會加入熱水調整雙份義式濃縮咖啡的濃度。也有人偏好使用單份 (30 毫升) 義式濃縮咖啡製作。 

 

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