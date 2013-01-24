110 毫升濾煮式咖啡

將煮沸的熱水沖入咖啡濾網內的咖啡粉，即可煮出一杯義式淡咖啡。可採用手工方式或滴漏式咖啡機調製。由於並非以高壓製作，所以咖啡上方不會覆蓋一層咖啡脂，但是比起義式濃縮咖啡更具圓潤風味。

在德國，傳統的濾煮式咖啡裝在 125 毫升的杯中提供，而美式咖啡杯則會裝上 250 毫升左右 (約 9 盎司)。牛奶並非必要，且通常是直接加入牛奶而非奶泡。糖或甜味劑可依飲用者喜好自行添加，巴西人喜愛的咖啡口味最甜。最新潮流是在濾煮式咖啡中加入草飼牛所產的奶油，據說有助節食及保持活力。

濾煮式咖啡近來經歷某種程度的復興，在歐洲越見流行。有時候也以冷泡或是慢淬方式製作。慢淬咖啡的沖煮方式並無不同，只是使用更不易滲透的咖啡濾網，製作出極致溫潤的濾煮式咖啡。

濾煮式咖啡的咖啡因含量取決於許多因素：沖煮時間、水溫、停留時間、咖啡研磨度、烘焙時間、咖啡豆品質與種類。平均而言，濾煮式咖啡每毫升的咖啡因含量低於義式濃縮咖啡。但由於一杯正常大小的濾煮式咖啡份量較濃縮咖啡多了許多。每喝一杯濾煮式咖啡即會攝取 90 毫克的咖啡因，相較之下，每杯義式濃縮咖啡卻只含有 40 毫克。因此，一杯濾煮式咖啡中的咖啡因總含量多於一杯義式濃縮咖啡。

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