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Roasted Asian Chicken Wings

份量 4 persons, 準備時間: 5 min, 料理時間 10 min
0-30 分鐘
蔬菜
氣炸鍋
雞肉
配菜

食材

  • 2 cloves garlic
  • 1 teaspoon ground cumin
  • 500 g chicken wings at room temperature
  • 2 teaspoons ginger powder
  • Freshly ground black pepper
  • 100 ml sweet chili sauce

做法

  • Preheat the AirFryer to 180°C.
  • Mix the garlic with the ginger powder, cumin, plenty of freshly ground black pepper and some salt. Rub the chicken wings with the herbs.
  • Put the chicken wings in the basket and slide it into the AirFryer. Set the timer to 10 minutes and roast the chicken wings until they are crispy brown.
  • Serve the chicken wings with the chili sauce as a main course or a snack.
Roasted Asian Chicken Wings

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