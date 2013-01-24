適合寶寶的奶瓶如何有效減少脹氣發生

脹氣小常識

在進入嬰兒奶瓶的世界之前，讓我們暫時先聚焦在脹氣上。以下是我們目前所知：脹氣是一個暫時性的階段，往往會發生於 2 周到 3 至 4 個月之間的健康嬰兒身上，令他們嚎啕大哭。不過重點是，這種情況實際上是正常的。

所有的嬰兒都會經歷這個過程！

防脹氣奶瓶

那麼脹氣與奶瓶餵哺有什麼關係？即使大家都知道，在嬰兒早期的發育過程中，會有一個經常啼哭的階段，但每個嬰兒哭鬧的原因卻可能各有不同。

可能會加劇脹氣的原因之一是不成熟的消化系統 (一切都是才剛新生的！)，和在肚子裡的空氣。

要特別記住的重點是，如果是用奶瓶餵哺的寶寶，可能比乳房餵哺的嬰兒更早發生脹氣現象。這是因為寶寶在吸吮奶嘴頭時，有時會不小心讓多餘的空氣進入而引起不適。

關鍵都在細節中

如果您在用奶瓶餵奶時，懷疑他們吸入額外的空氣，要如何幫助您的小寶貝呢？

雖然寶寶自然吸吮奶瓶的方式無法改變，但嬰兒奶瓶的設計方法可以改善。因此我們在奶嘴中設計了獨特的閥門，會在餵哺寶寶時收縮以避免發生真空現象，同時將空氣導向奶瓶的後端。如此就能讓空氣留在奶瓶中而不進入寶寶的肚子，減少脹氣、溢奶及打嗝。

研究顯示，這種防脹氣設計真的可以在餵哺期間和之後，改善寶寶的舒適度。倫敦的 Childhood Nutrition Research Centre 對 145 名 2 週和 6 週健康足月的嬰兒，進行觀察研究後發現，以飛利浦 Avent 防脹氣嬰兒奶瓶餵食的寶寶，發生脹氣的機會比那些以傳統奶瓶餵哺的嬰兒低。

更重要的是，相較於以普通奶瓶餵哺的嬰兒，使用飛利浦 Avent 防脹氣嬰兒奶瓶的寶寶，也能大幅降低哭鬧的狀況，尤其是在夜間。

所以儘管可能無法完全擺脫脹氣 (這是正常和暫時的階段)，您可以用專為減輕脹氣所設計的嬰兒奶瓶來幫助減輕症狀，減少餵哺時的打嗝情況。

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