必備物品

談到奶瓶餵哺時，我們知道有些東西是不可或缺的。我們所有的嬰兒奶瓶，都具備防脹氣閥門的奶嘴設計，利於減少胃部不適。每個嬰兒奶瓶都易於抓握，且不含雙酚A。

一切由您作主

這些都是必需品。因此您可以想想您的育兒風格，然後開始縮小選擇範圍。



您想要完全瓶餵？或是親餵加瓶餵？

為了確保您隨時都有一個可減少脹氣的嬰兒奶瓶，又能配合您的育兒方式，我們提供兩種類型的嬰兒奶瓶：Classic+ 經典系列與 Natural 親乳感系列。

兩種類型的嬰兒奶瓶

以下是一個簡略的介紹，說明這兩種嬰兒奶瓶的不同之處，以及最適合您的是哪一種。

Classic+ 經典系列嬰兒奶瓶

您不妨將 Classic+ 經典系列奶瓶想成是絕佳的全能型產品，有助於對抗脹氣。經臨床證明可以減輕不適與哭鬧，同時配備彈性十足的奶嘴，方便寶寶輕鬆含吮。另外內建防脹氣閥，也讓清潔與組裝能快速又簡單。

理想對象：奶瓶餵哺的寶寶

Natural 嬰兒奶瓶

我們的 Natural 奶瓶適合想要在乳房餵哺與奶瓶餵哺之間輕鬆轉換的媽媽。奶嘴在設計上特別模仿乳房的形狀，不僅柔軟有彈性，同時也十分堅實耐用，因此不會凹陷。

理想對象：結合乳房餵哺與奶瓶餵哺者