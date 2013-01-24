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忙碌媽媽專屬的嬰兒奶瓶和奶嘴選購指南


嬰兒奶瓶與奶嘴

當您成為父母後，要做出非常多的決定。如果您計畫用奶瓶餵哺寶寶，本指南將讓您更輕鬆地進行選擇，從最適合孩子的嬰兒奶瓶，到您需要的數量。

必備物品

談到奶瓶餵哺時，我們知道有些東西是不可或缺的。我們所有的嬰兒奶瓶，都具備防脹氣閥門的奶嘴設計，利於減少胃部不適。每個嬰兒奶瓶都易於抓握，且不含雙酚A。

 

一切由您作主

這些都是必需品。因此您可以想想您的育兒風格，然後開始縮小選擇範圍。

您想要完全瓶餵？或是親餵加瓶餵？

 

為了確保您隨時都有一個可減少脹氣的嬰兒奶瓶，又能配合您的育兒方式，我們提供兩種類型的嬰兒奶瓶：Classic+ 經典系列與 Natural 親乳感系列。

 

兩種類型的嬰兒奶瓶

以下是一個簡略的介紹，說明這兩種嬰兒奶瓶的不同之處，以及最適合您的是哪一種。

 

Classic+ 經典系列嬰兒奶瓶

您不妨將 Classic+ 經典系列奶瓶想成是絕佳的全能型產品，有助於對抗脹氣。經臨床證明可以減輕不適與哭鬧，同時配備彈性十足的奶嘴，方便寶寶輕鬆含吮。另外內建防脹氣閥，也讓清潔與組裝能快速又簡單。

理想對象：奶瓶餵哺的寶寶

 

Natural 嬰兒奶瓶

我們的 Natural 奶瓶適合想要在乳房餵哺與奶瓶餵哺之間輕鬆轉換的媽媽。奶嘴在設計上特別模仿乳房的形狀，不僅柔軟有彈性，同時也十分堅實耐用，因此不會凹陷。

理想對象：結合乳房餵哺與奶瓶餵哺者

適合的尺寸

選好想要的嬰兒奶瓶類型後，現在可以來選擇尺寸。

 

隨著您的寶貝漸漸長大，您會發現每次餵奶時，他們能喝下的量變多了，也更加頭好壯壯，而且他們的小肚子也不再那麼小了。

 

為了方便您選擇，我們以年齡來標示我們的嬰兒奶瓶。

 

以下是快速簡介：

• 0 個月

• 新生兒

• 1 個月以上

• 6 個月以上

2 盎司/60 毫升

4 盎司/125 毫升

9 盎司/260 毫升

11 盎司/330 毫升

搭配奶嘴

奶瓶的尺寸決定了餵哺量，奶嘴則是關於乳汁流出的速度。

 

請記住，如果您使用 Natural 嬰兒奶瓶，不同之處也是在於奶嘴的形狀，這種設計會產生彷彿是乳房的感覺。

 

如同奶瓶的尺寸一樣，奶嘴的流量 會隨著寶寶的年齡增長而變多。我們也以年齡指標來分類我們的奶嘴，但請記住，每個寶寶都有自己的生長發育速度。流量可依奶嘴底部數字區別。

 

以下是快速簡介：

• 0 個月

• 0 個月以上

• 1 個月以上

• 3 個月以上

• 6 個月以上

初生兒流量 (數字 0)

新生兒流量 (數字 1)

慢速流量 (數字 2)

中速流量 (數字 3)

快速流量 (數字 4)
當您開始準備讓您的小寶貝喝乳汁以外的液體時，也可以嘗試這些奶嘴：

• 可調流量

• 濃型餵哺

根據乳汁濃度調整流量

流速較快，適合較濃稠的乳汁

要有幾個嬰兒奶瓶和奶嘴才足夠？

有時候您會覺得似乎跟不上小寶寶的速度！所以到底需要多少奶瓶才夠用？準備幾個又太多？

 

大多數媽媽認為 6 個嬰兒奶瓶 (3 小 3 大) 在前 6 個月是足夠的。如果您打算請其他人手來照顧您的小寶貝，那您可能要存放一些備用品。

 

此外，我們建議每 3 月更換一次奶瓶的奶嘴頭。

 

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