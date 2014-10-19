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隨時隨地享受好音樂
使用輕巧型飛利浦多功能可攜式喇叭享受音樂樂趣。只需從藍牙無線串流、FM 廣播、音訊輸入、USB 或 SD 卡選擇想要的音樂來源，即可立即徜徉於音樂天堂！裝置採用內建充電式電池，代表音樂陪您行走四方，擁有無樂不做的暢快 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！
輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。
隨時隨地盡情播放音樂。內建的充電式電池讓您可以輕鬆享受個人音樂，不必煩惱纏繞的電源線，也無須忍受尋找插座的不便。立即享受可自由隨身攜帶的動人好音樂。
單次充電後，本播放機的長效電力可提供 20 小時的連續音樂播放時間或 FM 收音機收聽時間。
相容性
音訊播放
調諧器/接收/傳送
音效
連線
便利
功率
配件
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