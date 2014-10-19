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無線隨身喇叭

AT10/00
  • 隨時隨地享受好音樂 隨時隨地享受好音樂 隨時隨地享受好音樂
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    無線隨身喇叭

    AT10/00

    隨時隨地享受好音樂

    使用輕巧型飛利浦多功能可攜式喇叭享受音樂樂趣。只需從藍牙無線串流、FM 廣播、音訊輸入、USB 或 SD 卡選擇想要的音樂來源，即可立即徜徉於音樂天堂！裝置採用內建充電式電池，代表音樂陪您行走四方，擁有無樂不做的暢快 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    隨時隨地享受好音樂

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      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。

      內建充電式電池，讓您隨時隨地播放音樂

      內建充電式電池，讓您隨時隨地播放音樂

      隨時隨地盡情播放音樂。內建的充電式電池讓您可以輕鬆享受個人音樂，不必煩惱纏繞的電源線，也無須忍受尋找插座的不便。立即享受可自由隨身攜帶的動人好音樂。

      長達 20 小時的音樂播放時間

      長達 20 小時的音樂播放時間

      單次充電後，本播放機的長效電力可提供 20 小時的連續音樂播放時間或 FM 收音機收聽時間。

      用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 記憶卡插槽

      用於 MP3 音樂播放的 USB Direct 和 SD 記憶卡插槽

      技術規格

      • 相容性

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad (搭配 Retina 顯示器)
        • new iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        第 3 代或更新版本
        Android 平板電腦與智慧型手機
        搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
        其他音樂裝置
        搭配藍牙 2.1 或更高版本
        其他配備藍牙功能的裝置
        適用於
        藍牙 4.0 或更低版本

      • 音訊播放

        音訊支援格式
        MP3
        播放媒體
        • USB 隨身碟
        • SD 記憶卡
        播放模式
        • 下一首及前一首曲目
        • 快速快轉及倒帶
        • 播放及暫停

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        自動數位選台
        天線類型
        伸縮金屬吸管

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        最大輸出功率 (RMS)
        3W

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙範圍
        視線所及，10 公尺或 30 英呎
        音訊輸入 (3.5 公釐)

      • 便利

        顯示類型
        LED 顯示幕

      • 功率

        電池類型
        內建鋰電池
        音樂播放時間
        20  hr

      • 配件

        USB 纜線
        (充電用)

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