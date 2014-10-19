音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。