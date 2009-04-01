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隨時隨地享受好音樂
讓您以生活中的簡單事物和便利為樂。時髦的可攜式設計備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
「隨機播放/重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。
飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable，CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable，CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。