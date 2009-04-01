播放 CD、CD-R 及 CD-RW

飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable，CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable，CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。