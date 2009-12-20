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為 iPod 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將 iPod 連接到擴充基座娛樂系統，這樣就能以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心 iPod 沒電。您可以使用遙控器操控、選擇與播放 iPod 中的音樂。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為 iPod 充電。
飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable，CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable，CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。
此飛利浦音響總輸出功率達 10 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。小尺寸的輕巧裝置組合搭配時尚設計，能完美的放置在任何空間。
便利的整合式擴充基座。
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