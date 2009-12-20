主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

方塊型超迷你音效系統

DCM105/98
  • 就要執著好聲音 就要執著好聲音 就要執著好聲音
    -{discount-value}

    方塊型超迷你音效系統

    DCM105/98

    就要執著好聲音

    裝上 iPod 播放機。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    方塊型超迷你音效系統

    就要執著好聲音

    裝上 iPod 播放機。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。 查看所有優點

    就要執著好聲音

    裝上 iPod 播放機。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    方塊型超迷你音效系統

    就要執著好聲音

    裝上 iPod 播放機。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。 查看所有優點

    類似產品

    See all Hi-Fi

      就要執著好聲音

      在家享受聽覺饗宴

      • iPod 擴充基座
      播放 iPod 並同時充電

      播放 iPod 並同時充電

      為 iPod 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將 iPod 連接到擴充基座娛樂系統，這樣就能以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心 iPod 沒電。您可以使用遙控器操控、選擇與播放 iPod 中的音樂。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為 iPod 充電。

      播放 CD、CD-R 及 CD-RW

      播放 CD、CD-R 及 CD-RW

      飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable，CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable，CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      此飛利浦音響總輸出功率達 10 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

      只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

      輕巧設計適合任何空間、任何生活風格

      輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。小尺寸的輕巧裝置組合搭配時尚設計，能完美的放置在任何空間。

      針對行動音樂欣賞的整合式擴充基座，沒有佈線問題

      便利的整合式擴充基座。

      技術規格

      • 音效

        加強音效
        • 動態低音增強效果
        • 數位音效控制
        音量控制
        增加/減少

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        3.5 吋低音喇叭
        喇叭類型
        低音反射式喇叭系統

      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        重複播放/隨機播放/編排播放
        擴充基座播放模式
        • 快速快轉及倒帶
        • 下一首及前一首曲目
        • 播放及暫停

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲

      • 連線

        音訊/視訊輸出
        耳機 (3.5 公釐)

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鈴
        • 無線電鬧鈴
        載入裝置類型
        頂端
        時鐘
        • 主螢幕顯示
        • 睡眠定時器
        顯示類型
        LCD 顯示
        背光顔色
        白色
        充電裝置
        iPod

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod touch
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod 第 5 代

      • 配件

        使用者手冊
        • 英文
        • 繁體中文
        保固
        全球保固手冊

      • 尺寸

        總重
        5.48  kg
        主喇叭深度
        197  mm
        主喇叭高度
        152  mm
        主喇叭寬度
        150  mm
        包裝深度
        202  mm
        主機深度
        250  mm
        主機高度
        152  mm
        包裝高度
        302  mm
        包裝寬度
        531  mm
        主機寬度
        150  mm

      • 電源

        電源供應器
        110 - 240  V
        電源供應器
        • 50  Hz
        • 50/60  Hz

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。