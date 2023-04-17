走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電

即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。