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  • 強大行動電源 強大行動電源 強大行動電源

    USB 行動電源

    DLP7721C/00

    強大行動電源

    20,000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池。無需再煩惱手機電池電量耗盡的問題。USB-C PD 3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC 3.0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。

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    USB 行動電源

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    強大行動電源

    可攜式備用行動電源

    • 20,000 mAh
    • 3 個 USB 充電埠
    • QC 3.0 和 PD 3.0
    • PPS

    3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電

    3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電

    USB-C PD 20W 充電埠

    配備 USB-C (電力傳輸) PD 20W 快速充電埠。

    USB-A 採用 QC 快充

    Quick Charge (QC) 快充技術以增強的電壓與電流更迅速進行充電。它使用 Quick Charge 通訊協定針對相容的裝置最佳化充電速度，減少充電時間

    30 分鐘即可充電 50%

    快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。

    使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電

    PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流，以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。

    智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

    智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

    走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電

    即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。

    LED 電源指示燈

    實在的 LED 電源指示燈，讓您只需瞄一眼，就可確認是否充電完成。

    技術規格

    • 設計與外型

      材質
      PC + ABS

    • 外紙箱

      長度
      34  cm
      包裝數
      18
      長度
      13.4  吋
      寬度
      24  cm
      高度
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      寬度
      9.4  吋
      高度
      8.9  吋

    • 內紙箱

      長度
      22  cm
      包裝數
      6
      長度
      8.7  吋
      寬度
      10.7  cm
      高度
      20.5  cm
      寬度
      4.2  吋
      高度
      8.1  吋
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • 相容性

      適用於下列裝置
      USB 充電裝置搭配使用

    • 功率

      電池容量
      20,000mAh 74Wh
      輸入功率
      C 型 5V/3A、Micro USB 5V/2A
      輸出
      USB-C 最大 20W USB-A 最大 18W

    • 包裝尺寸

      高度
      17  cm
      貨架放置類型
      兩用
      寬度
      9.5  cm
      深度
      3.5  cm
      高度
      6.7  吋
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      寬度
      3.7  吋
      深度
      1.4  吋

    • 產品尺寸

      高度
      13.6  cm
      寬度
      6.8  cm
      深度
      2.75  cm
      寬度
      2.7  吋
      高度
      5.4  吋
      深度
      1.1  吋
      重量
      0.355  kg
      重量
      0.783  lb

    • 配件

      纜線
      USB-C 充電纜線
      使用手冊
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