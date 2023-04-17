強大行動電源
20,000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池。無需再煩惱手機電池電量耗盡的問題。USB-C PD 3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC 3.0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。
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強大行動電源 可攜式備用行動電源 20,000 mAh 3 個 USB 充電埠 QC 3.0 和 PD 3.0 PPS 3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電
3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電
USB-C PD 20W 充電埠
配備 USB-C (電力傳輸) PD 20W 快速充電埠。
USB-A 採用 QC 快充
Quick Charge (QC) 快充技術以增強的電壓與電流更迅速進行充電。它使用 Quick Charge 通訊協定針對相容的裝置最佳化充電速度，減少充電時間
30 分鐘即可充電 50%
快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。
使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電
PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流，以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。
智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電
即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。
LED 電源指示燈
實在的 LED 電源指示燈，讓您只需瞄一眼，就可確認是否充電完成。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
材質
PC + ABS
外紙箱
長度
34
cm 包裝數
18 長度
13.4
吋 寬度
24
cm 高度
22.5
cm GTIN
1 48 95229 13553 3 寬度
9.4
吋 高度
8.9
吋
內紙箱
長度
22
cm 包裝數
6 長度
8.7
吋 寬度
10.7
cm 高度
20.5
cm 寬度
4.2
吋 高度
8.1
吋 GTIN
2 48 95229 13553 0
相容性
適用於下列裝置
USB 充電裝置搭配使用
功率
電池容量
20,000mAh 74Wh 輸入功率
C 型 5V/3A、Micro USB 5V/2A 輸出
USB-C 最大 20W USB-A 最大 18W
包裝尺寸
高度
17
cm 貨架放置類型
兩用 寬度
9.5
cm 深度
3.5
cm 高度
6.7
吋 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13553 6 寬度
3.7
吋 深度
1.4
吋
產品尺寸
高度
13.6
cm 寬度
6.8
cm 深度
2.75
cm 寬度
2.7
吋 高度
5.4
吋 深度
1.1
吋 重量
0.355
kg 重量
0.783
lb
配件
纜線
USB-C 充電纜線 使用手冊
使用手冊
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