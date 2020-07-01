在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！
以柔滑綿密的奶泡層點綴您的咖啡。LatteGo 採用漩渦式奶泡技術，以每秒 394 公尺的速度釋放強勁的蒸汽微泡，製造濃厚而綿密的奶泡。
只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。
使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。
我們的耐用陶瓷研磨機可進行 12 段調節，可讓您將咖啡豆研磨成超細粉末至粗顆粒等各種粗細。
智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。
我們由 2 組零件組成的牛奶系統沒有任何管道或隱藏零件，只需在水龍頭*下沖洗 15 秒或放入洗碗碟機即可洗淨。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000 杯***咖啡而無需除垢。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
為了方便起見，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗機中，為您節省時間並確保清潔衛生。
原產國家/地區
相容性
自訂
豐富多變
其他功能
配件
技術規格
一般規格
服務
永續性
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