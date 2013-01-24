搜尋關鍵字
使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意
按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意
按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意
按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意
按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！
以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。
我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。
Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
我們的 2 件式牛奶系統沒有管路或隱藏零件，只要在水龍頭下* 或洗碗機中 15 秒內即可完成清洗。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。
只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。
使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。
產地
一般規格
技術規格
自訂
豐富多變
其他功能
配件
客戶服務
永續性