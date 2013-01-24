主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Series 3200

全自動義式咖啡機

EP3246/84
  • 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意
    -{discount-value}

    Series 3200 全自動義式咖啡機

    EP3246/84

    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    建議零售價格: NT$34,900.00

    Series 3200 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    建議零售價格: NT$34,900.00

    Series 3200 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    類似產品

    See all 全自動義式咖啡機

      使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

      LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統*

      • 5 種飲品
      • LatteGo
      • 銀色
      • 觸控顯示器
      彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

      彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

      在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

      高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

      高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

      以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。

      提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

      提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

      我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

      杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

      杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

      Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      LatteGo 非常易於清潔： 2 個零件，零管路

      LatteGo 非常易於清潔： 2 個零件，零管路

      我們的 2 件式牛奶系統沒有管路或隱藏零件，只要在水龍頭下* 或洗碗機中 15 秒內即可完成清洗。

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      零件可用洗碗機清洗，無比方便

      零件可用洗碗機清洗，無比方便

      為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

      直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

      只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

      透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

      使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

      技術規格

      • 產地

        設計地
        義大利
        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        容易清潔和保養
        與 AquaClean 濾網相容
        可調式出口高度
        85-145  mm
        鮮奶解決方案
        LatteGo
        使用者介面
        觸控式螢幕
        零件可用洗碗機清洗
        • 滴盤
        • LatteGo

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        0.26  L
        殘渣容器容量
        12  份
        頻率
        50  Hz
        電壓
        230  V
        顏色與表面
        • 喀什米爾羊毛灰色
        • 緞紋銅
        電線長度
        100  cm
        濾網相容性
        AquaClean
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        產品重量
        8  kg
        產品規格
        246x371x433  mm
        咖啡豆容量
        275  g
        水箱容量
        1.8  L

      • 自訂

        香氣濃度設定
        3
        研磨器設定
        12
        預潤香氣萃取控制
        溫度設定
        3
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 熱水
        • 卡布奇諾 (Cappuccino)
        • 美式咖啡
        • 拿鐵瑪奇朵 (Latte Macchiato)
        • 咖啡
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

      • 其他功能

        可拆式蒸餾沖煮零件
        指示除垢
        AquaClean

      • 配件

        內附
        • AquaClean 濾淨設計
        • 潤滑管
        • 量匙
        • 水質硬度試紙
        • LatteGo 儲存蓋

      • 客戶服務

        兩年保固

      • 永續性

        環保設定
        能源標章
        A 級
        沖煮耗電量
        1500  W
        可回收包裝材質
        >95  %

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
          • 根據比較頂尖單鍵 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2017) 的德國消費者測試結果