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  • 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    系列 3200 全自動義式咖啡機

    EP3246/84

    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業*

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    系列 3200 全自動義式咖啡機

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    使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    LatteGo 能以史上最快速度清潔牛奶系統*

    • 5 種飲品
    • LatteGo
    • 銀色
    • 觸控顯示器
    彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

    彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

    在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

    高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

    高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

    以柔滑綿密的奶泡層點綴您的咖啡。LatteGo 採用漩渦式奶泡技術，以每秒 394 公尺的速度釋放強勁的蒸汽微泡，製造濃厚而綿密的奶泡。

    直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

    直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

    只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

    透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

    透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

    使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整至符合您的口味

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整至符合您的口味

    我們的耐用陶瓷研磨機可進行 12 段調節，可讓您將咖啡豆研磨成超細粉末至粗顆粒等各種粗細。

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。

    LatteGo 可輕鬆清潔：2 組零件，沒有任何管道

    LatteGo 可輕鬆清潔：2 組零件，沒有任何管道

    我們由 2 組零件組成的牛奶系統沒有任何管道或隱藏零件，只需在水龍頭*下沖洗 15 秒或放入洗碗碟機即可洗淨。

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯***咖啡都無需除垢

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯***咖啡都無需除垢

    機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000 杯***咖啡而無需除垢。

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

    零件可用洗碗機清洗，方便輕鬆

    零件可用洗碗機清洗，方便輕鬆

    為了方便起見，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗機中，為您節省時間並確保清潔衛生。

    技術規格

    • 原產國家/地區

      製造地
      中國
      設計地
      義大利

    • 相容性

      相關配件 1
      AquaClean 濾水器*
      相關配件 2
      潤滑油管*
      相關配件 3
      量匙*
      相關配件 4
      水質硬度測試條*

    • 自訂

      香氣濃度設定
      3
      研磨器設定
      12
      咖啡與牛奶萃取時間長度
      可調式
      預潤香氣萃取控制
      溫度設定
      3

    • 豐富多變

      飲品
      • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
      • 熱水
      • 卡布奇諾 (Cappuccino)
      • 美式咖啡
      • 拿鐵 (Caffe Latte)
      • 義式淡咖啡 (Espresso Lungo)
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯牛奶

    • 其他功能

      可拆式蒸餾沖煮零件
      指示除垢
      AquaClean

    • 配件

      內附
      LatteGo 儲存蓋

    • 技術規格

      電壓
      120  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50  Hz
      鮮奶盒容量
      0.26  l
      水箱容量
      1.8  l
      咖啡渣容器容量
      12  servings
      產品重量
      8  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      殘渣容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      濾網相容性
      AquaClean
      顏色與表面
      • 喀什米爾羊毛灰色
      • 緞紋銅
      產品規格
      246x371x433  mm

    • 一般規格

      可調式出口高度
      85-145  mm
      牛奶解決方案
      LatteGo
      零件可用洗碗機清洗
      • 滴盤
      • LatteGo
      容易清潔和保養
      與 AquaClean 濾網相容
      使用者介面
      觸控式螢幕

    • 服務

      2 年保固

    • 永續性

      環保設定
      能源標章
      A 級
      沖煮耗電量
      1500  W
      可回收包裝材質
      >95  %

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    • 根據與頂尖單鍵 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2018) 比較的德國消費者測試結果。
    • * 以 70 至 82 °C 為基準。
    • **此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
    • *未包含在包裝內容中

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