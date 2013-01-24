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Philips 5400 Series

全自動義式咖啡機

EP5447
  • 使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意 使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
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    Philips 5400 Series 全自動義式咖啡機

    EP5447

    使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    Philips 5400 Series 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

    Philips 5400 Series 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意

    一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點

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      LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統*

      • 12 款飲品
      • LatteGo 鮮奶解決方案
      • 鍍鉻
      • TFT 顯示幕
      動動指頭就能享受 12 款咖啡，包括咖啡牛奶

      動動指頭就能享受 12 款咖啡，包括咖啡牛奶

      每個時刻都能享用專屬當下的一杯咖啡。無論是濃烈的義式濃縮咖啡還是溫和的卡布奇諾咖啡，全自動義式咖啡機都能讓您輕鬆沖煮出完美的杯中咖啡，不需浪費時間。

      高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

      高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡

      以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。

      直覺式觸控顯示幕讓您可輕鬆選擇咖啡

      直覺式觸控顯示幕讓您可輕鬆選擇咖啡

      我們簡單易用的顯示幕，讓您與下一杯美味咖啡的距離不再遙遠。只要幾個步驟，您就能客製化新鮮咖啡豆的風味，輕鬆的將渴望化為杯中飲品。

      使用咖啡客製功能調整香氣和容量

      使用咖啡客製功能調整香氣和容量

      使用咖啡客製功能輕鬆調整濃度、咖啡和牛奶量的設定，打造您的專屬咖啡。

      濃縮咖啡加量功能增添更多風味

      濃縮咖啡加量功能增添更多風味

      運用咖啡客製功能的濃縮咖啡加量功能，提高飲料的濃度，增添風味而不覺苦澀。

      杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

      杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫*

      Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

      提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

      提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

      我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      LatteGo 十分容易清潔：2 個零件，沒有管線

      LatteGo 十分容易清潔：2 個零件，沒有管線

      為方便使用，您可以將 LatteGo 滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      頂級機器，專為廚房設計的優雅風格

      頂級機器，專為廚房設計的優雅風格

      本產品的優雅設計，讓您的咖啡成為視覺焦點。鍍鉻的前方面板為每一杯咖啡提供優美背景，更為廚房增添些許品味。

      4 種使用者設定檔，讓您每次都能擁有恰到好處的飲品

      提供四種使用者設定檔儲存您的客製化配方，讓您每次都能以相同的方式享受您喜愛的咖啡。額外提供訪客設定檔，讓您的訪客能依照他們自己的喜好品嚐專屬風味咖啡，而不需改變您的設定。

      技術規格

      • 原產地

        設計地
        義大利
        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        容易清潔和保養
        與 AquaClean 濾網相容
        顯示幕類型
        TFT
        可調式出口高度
        85 - 145  mm
        鮮奶解決方案
        LatteGo
        零件可用洗碗機清洗
        • 滴盤
        • LatteGo

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        0.26  L
        咖啡渣容器容量
        12  份
        頻率
        50  Hz
        電壓
        230  V
        顏色
        黑色
        外觀質感
        鍍鉻
        電線長度
        100  cm
        濾網相容性
        AquaClean
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        產品重量
        8  kg
        產品規格
        246x372x433  mm
        咖啡豆容量
        275  g
        水箱容量
        1.8  L
        幫浦壓力
        15  Bar

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        研磨器設定
        12
        預潤香氣萃取控制
        使用者設定檔
        • 4
        • 訪客
        溫度設定
        3
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 咖啡
        • 美式咖啡 (Americano)
        • 卡布奇諾 (Cappuccino)
        • 拿鐵瑪奇朵 (Latte Macchiato)
        • 澳式白咖啡 (Flat White)
        • 咖啡牛奶 (Café au Lait)
        • 拿鐵 (Caffe Latte)
        • 黃金泡沫咖啡 (Caffè Crema)
        • 特濃義式濃縮咖啡 (Ristretto)
        • 義式淡咖啡 (Espresso Lungo)
        • 旅行馬克杯功能
        • 奶泡
        • 熱水
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

      • 其他功能

        可拆式蒸餾沖煮零件
        香氣封存設計
        指示除垢
        AquaClean

      • 配件

        內附
        • 量匙
        • 水質硬度試紙
        • AquaClean 濾淨設計
        • 潤滑管
        • LatteGo 儲存蓋

      • 客戶服務

        兩年保固

      • 永續性

        環保設定
        沖煮耗電量
        1500  W
        可回收包裝材質
        > 95%

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          • 根據全自動義式咖啡機 (2018) 的德國消費者測試結果。
          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
          • 以 70 至 82 °C 為基準