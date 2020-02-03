4 種使用者設定檔，讓您每次都能擁有恰到好處的飲品

提供四種使用者設定檔儲存您的客製化配方，讓您每次都能以相同的方式享受您喜愛的咖啡。額外提供訪客設定檔，讓您的訪客能依照他們自己的喜好品嚐專屬風味咖啡，而不需改變您的設定。