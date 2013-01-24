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使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
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使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
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使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業* 查看所有優點
每個時刻都能享用專屬當下的一杯咖啡。無論是濃烈的義式濃縮咖啡還是溫和的卡布奇諾咖啡，全自動義式咖啡機都能讓您輕鬆沖煮出完美的杯中咖啡，不需浪費時間。
以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。
我們簡單易用的顯示幕，讓您與下一杯美味咖啡的距離不再遙遠。只要幾個步驟，您就能客製化新鮮咖啡豆的風味，輕鬆的將渴望化為杯中飲品。
使用咖啡客製功能輕鬆調整濃度、咖啡和牛奶量的設定，打造您的專屬咖啡。
運用咖啡客製功能的濃縮咖啡加量功能，提高飲料的濃度，增添風味而不覺苦澀。
Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。
我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
為方便使用，您可以將 LatteGo 滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
本產品的優雅設計，讓您的咖啡成為視覺焦點。鍍鉻的前方面板為每一杯咖啡提供優美背景，更為廚房增添些許品味。
提供四種使用者設定檔儲存您的客製化配方，讓您每次都能以相同的方式享受您喜愛的咖啡。額外提供訪客設定檔，讓您的訪客能依照他們自己的喜好品嚐專屬風味咖啡，而不需改變您的設定。
原產地
一般規格
技術規格
自訂
豐富多變
其他功能
配件
客戶服務
永續性