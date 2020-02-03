每個時刻都能享用專屬當下的一杯咖啡。無論是濃烈的義式濃縮咖啡還是溫和的卡布奇諾咖啡，全自動義式咖啡機都能讓您輕鬆沖煮出完美的杯中咖啡，不需浪費時間。
以柔滑綿密的奶泡層點綴您的咖啡。LatteGo 採用漩渦式奶泡技術，以每秒 394 公尺的速度釋放強勁的蒸汽微泡，製造濃厚而綿密的奶泡。
我們簡單易用的顯示幕，讓您與下一杯美味咖啡的距離不再遙遠。只要幾個步驟，您就能客製化新鮮咖啡豆的風味，輕鬆的將渴望化為杯中飲品。
使用咖啡客製功能輕鬆調整濃度、咖啡和牛奶量的設定，打造您的專屬咖啡。
提供四種使用者設定檔儲存您的客製化配方，讓您每次都能以相同的方式享受您喜愛的咖啡。額外提供訪客設定檔，讓您的訪客能依照他們自己的喜好品嚐專屬風味咖啡，而不需改變您的設定。
運用咖啡客製功能的濃縮咖啡加量功能，提高飲料的濃度，增添風味而不覺苦澀。
智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。
用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，從粗磨到細緻研磨都沒有問題，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。
為方便使用，您可以將 LatteGo 滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000 杯***咖啡而無需除垢。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
本產品的優雅設計，讓您的咖啡成為視覺焦點。鍍鉻的前方面板為每一杯咖啡提供優美背景，更為廚房增添些許品味。
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