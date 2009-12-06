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迷你 Hi-Fi 音響

FWD14/98
  • DVD 及 MP3-CD 播放功能 DVD 及 MP3-CD 播放功能 DVD 及 MP3-CD 播放功能
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    迷你 Hi-Fi 音響

    FWD14/98

    DVD 及 MP3-CD 播放功能

    在飛利浦 DVD 迷你 Hi-Fi 音響播放 DVD 及 MP3-CD，享受影音魔力。杜比數位音效能保證提供豐富的電影觀賞體驗。透過動態低音增強效果與 800 瓦 PMPO 享受音樂震撼。 查看所有優點

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      800 瓦 PMPO/40 瓦 RMS 總功率

      此系統總輸出功率達 800 瓦 PMPO/40 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        2 x 20 瓦 RMS，800 瓦 PMPO
        加強音效
        • 動態低音增強效果
        • 數位音質控制 4 種模式
        • Dolby 數位

      • 喇叭

        喇叭音箱數
        2
        喇叭驅動器
        4 吋低音喇叭
        喇叭類型
        低音反射式喇叭系統

      • 影片播放

        DVD 區碼
        3
        播放媒體
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • 相片光碟
        • DVD+RW
        光碟播放模式
        • 光碟功能表
        • 快速快轉
        • 快速倒帶
        • 慢速前轉
        • 慢速倒轉
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 變焦
        • 從停止恢復播放
        • PBC
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      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        光碟播放模式
        • 重複播放/單首播放/全部播放/編排播放
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        卡帶匣技術
        機械式
        錄音帶座數目
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        • 電子化速度控制
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        錄音增强功能
        • 自動錄音音量設定
        • 單鍵 CD 同步錄音

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        記憶選台
        40
        調諧器增强功能
        自動數位選台

      • 連線

        音訊/視訊輸出
        • 2xRCA (音訊)
        • 色差視訊輸出
        • CVBS 輸出
        • 數位輸出 (cinch)
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        AUX 輸入
        2xRCA (音訊)
        MP3 連線
        3.5 公釐立體聲輸入端子
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        USB 主機

      • 便利

        夾輪數
        1
        顯示類型
        LCD 顯示
        載入裝置類型
        自動化
        時鐘
        • 主螢幕顯示
        • 睡眠定時器
        螢幕顯示語言
        英文

      • 配件

        纜線/接頭
        • 複合視訊線 (Y)
        • MP3 LINK 纜線
        • 電源線
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        • 快速入門指南
        • 使用者手冊
        使用者手冊
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      • 電源

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        100 - 240V AC，50/60Hz

      • 數位相片播放

        相片壓縮格式
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