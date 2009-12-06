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DVD 及 MP3-CD 播放功能
在飛利浦 DVD 迷你 Hi-Fi 音響播放 DVD 及 MP3-CD，享受影音魔力。杜比數位音效能保證提供豐富的電影觀賞體驗。透過動態低音增強效果與 800 瓦 PMPO 享受音樂震撼。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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DVD 及 MP3-CD 播放功能
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杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
有了 USB 即插即用模式，您可直接在 USB 裝置中選擇音樂，然後播放所有的音樂內容。您只需要插入 USB 裝置，即可播放音樂或者將音樂內容輸出至裝置中。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。
MP3 連線能讓您使用行動媒體播放器直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。
只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
此系統總輸出功率達 800 瓦 PMPO/40 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
音效
喇叭
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音訊播放
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