主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Grind & Brew

咖啡機

HD7762/00
2 獲獎記錄
  • 好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始 好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始 好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
    -{discount-value}

    Grind & Brew 咖啡機

    HD7762/00
    2 獲獎記錄

    好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

    內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點

    建議零售價格: NT$6,990.00

    Grind & Brew 咖啡機

    好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

    內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點

    好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

    內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點

    建議零售價格: NT$6,990.00

    Grind & Brew 咖啡機

    好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

    內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點

    類似產品

    See all drip-filter-coffee-machines

      好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

      唯一配備兩個豆槽的 Grind & Brew 咖啡機

      • 內建咖啡研磨器
      • 咖啡豆雙豆槽
      • 計時器
      • 黑色和金屬
      香氣環繞設計使咖啡不斷循環，散發絕佳風味

      香氣環繞設計使咖啡不斷循環，散發絕佳風味

      此款壺內智慧型對流出口，可使流入的咖啡均勻流過壺中，從第一杯到最後一杯都杯杯香醇。

      內建磨豆器，隨時享用現磨咖啡豆的新鮮口感

      內建磨豆器，隨時享用現磨咖啡豆的新鮮口感

      在沖煮前立即研磨的新鮮咖啡豆，造就出香氣四溢的新鮮研磨咖啡。此款咖啡機具有錐形磨盤研磨器，提供堅持最佳口感的理想研磨顆粒大小。

      新鮮咖啡豆雙豆槽，享受多樣化

      新鮮咖啡豆雙豆槽，享受多樣化

      雙豆槽可存放兩種咖啡豆。任選欲沖煮的豆種：擇一選取，或兩者都選，創造專屬的混合口味。

      濃度選擇功能，可供調整喜好的咖啡濃度

      濃度選擇功能，可供調整喜好的咖啡濃度

      調整咖啡濃度：淡、中、濃。

      透過液晶顯示幕，輕鬆選擇咖啡設定

      透過液晶顯示幕，輕鬆選擇咖啡設定

      9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。

      也適用於研磨咖啡

      也適用於研磨咖啡

      您也可用研磨咖啡代替咖啡豆。研磨關閉功能可停用研磨器，您便能直接將磨好的咖啡粉加入濾網內。

      咖啡沖煮完成後，自動保溫120分鐘，方便隨時享用熱咖啡，保溫時間結束後自動關機。

      咖啡沖煮完成後，自動保溫120分鐘，方便隨時享用熱咖啡，保溫時間結束後自動關機。

      選擇您希望咖啡沖煮完畢後的保溫時間。您可以調整 10 分鐘至 2 小時的自動關機時間。

      讓您從新鮮咖啡香中甦醒的計時器功能

      讓您從新鮮咖啡香中甦醒的計時器功能

      計時器能讓您天天在新鮮的咖啡香氣中醒來。備妥咖啡機，設定時間，就能在想要的時候沖煮好一壺新鮮咖啡。

      水位指示利於輕鬆加水

      水位指示利於輕鬆加水

      依照水位指示，方便又精確地替水箱加水。

      防滴漏設計，隨時隨地來一杯好咖啡

      防滴漏設計，隨時隨地來一杯好咖啡

      防滴漏設計讓您在完整沖煮程序結束之前，即可享受咖啡不必等。

      研磨選擇功能旋鈕，製作出您最喜愛的咖啡口味

      研磨選擇功能旋鈕，製作出您最喜愛的咖啡口味

      9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。

      透過沖煮旋鈕輕鬆選擇咖啡設定

      透過沖煮旋鈕輕鬆選擇咖啡設定

      沖煮旋鈕可讓您輕鬆選擇及自訂偏好的咖啡設定，例如杯數和咖啡濃度。

      香氣封存設計讓豆子在容器內常保新鮮風味

      香氣封存設計讓豆子在容器內常保新鮮風味

      技術規格

      • 配件

        內附
        玻璃杯

      • 永續性

        沖煮耗電量
        1000  W

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (寬x深x高)
        212 x 277 x 440  mm
        產品含包裝重量
        6.2  kg
        產品重量
        4.6  kg

      • 設計

        顏色
        • 黑色
        • 銀色

      • 技術規格

        水鍋爐
        0
        電壓
        110  V
        頻率
        50  Hz
        沖煮一壺所需時間
        10  分
        水箱容量
        8 - 12  杯
        水箱容量
        1.2  L
        咖啡溫度
        80 - 85  度
        電線長度
        0.85  m
        幫浦壓力
        無幫浦  Bar

      • 產地

        製造於
        中國

      • 外觀質感

        水箱材質
        塑膠
        主體材質
        不鏽鋼與塑膠

      • 一般規格

        咖啡飲品
        滴漏式咖啡
        適用於
        整顆咖啡豆、研磨咖啡粉
        自訂每份飲品
        可調整咖啡濃度
        容易清潔和保養
        • 零件可用洗碗機清洗
        • 可拆式濾網座
        好用舒適
        • 2 個咖啡豆槽
        • 自動斷電
        • 顯示器
        • 防滴漏
        • 水位指示
        研磨器設定
        3
        顯示幕類型
        LCD

      • 客戶服務

        兩年保固

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄