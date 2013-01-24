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好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點
好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
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好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒 查看所有優點
在沖煮前立即研磨的新鮮咖啡豆，造就出香氣四溢的新鮮研磨咖啡。此款咖啡機具有錐形磨盤研磨器，提供堅持最佳口感的理想研磨顆粒大小。
雙豆槽可存放兩種咖啡豆。任選欲沖煮的豆種：擇一選取，或兩者都選，創造專屬的混合口味。
調整咖啡濃度：淡、中、濃。
9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。
您也可用研磨咖啡代替咖啡豆。研磨關閉功能可停用研磨器，您便能直接將磨好的咖啡粉加入濾網內。
選擇您希望咖啡沖煮完畢後的保溫時間。您可以調整 10 分鐘至 2 小時的自動關機時間。
計時器能讓您天天在新鮮的咖啡香氣中醒來。備妥咖啡機，設定時間，就能在想要的時候沖煮好一壺新鮮咖啡。
依照水位指示，方便又精確地替水箱加水。
防滴漏設計讓您在完整沖煮程序結束之前，即可享受咖啡不必等。
9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。
沖煮旋鈕可讓您輕鬆選擇及自訂偏好的咖啡設定，例如杯數和咖啡濃度。
配件
永續性
重量和尺寸
設計
技術規格
產地
外觀質感
一般規格
客戶服務