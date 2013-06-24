Grind & Brew 咖啡機
好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始
內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒
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好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始 唯一配備兩個豆槽的 Grind & Brew 咖啡機 濃度選擇功能，可供調整喜好的咖啡濃度
調整咖啡濃度：淡、中、濃。
防滴漏設計，隨時隨地來一杯好咖啡
防滴漏設計讓您在完整沖煮程序結束之前，即可享受咖啡不必等。
研磨選擇功能旋鈕，製作出您最喜愛的咖啡口味
9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。
內建磨豆器，隨時享用現磨咖啡豆的新鮮口感
在沖煮前立即研磨的新鮮咖啡豆，造就出香氣四溢的新鮮研磨咖啡。此款咖啡機具有錐形磨盤研磨器，提供堅持最佳口感的理想研磨顆粒大小。
也適用於研磨咖啡
您也可用研磨咖啡代替咖啡豆。研磨關閉功能可停用研磨器，您便能直接將磨好的咖啡粉加入濾網內。
透過液晶顯示幕，輕鬆選擇咖啡設定
9 種研磨選擇，依據個人口味調配咖啡口感。選擇細磨，可萃取出口味較重的咖啡，或選擇粗磨，享用清淡滑順的濾煮式咖啡。
讓您從新鮮咖啡香中甦醒的計時器功能
計時器能讓您天天在新鮮的咖啡香氣中醒來。備妥咖啡機，設定時間，就能在想要的時候沖煮好一壺新鮮咖啡。
透過沖煮旋鈕輕鬆選擇咖啡設定
沖煮旋鈕可讓您輕鬆選擇及自訂偏好的咖啡設定，例如杯數和咖啡濃度。
新鮮咖啡豆雙豆槽，享受多樣化
雙豆槽可存放兩種咖啡豆。任選欲沖煮的豆種：擇一選取，或兩者都選，創造專屬的混合口味。
香氣環繞設計使咖啡不斷循環，散發絕佳風味
此款壺內智慧型對流出口，可使流入的咖啡均勻流過壺中，從第一杯到最後一杯都杯杯香醇。
可調整保溫時間，從 10 分鐘到 2 小時
選擇您希望咖啡沖煮完畢後的保溫時間。您可以調整 10 分鐘至 2 小時的自動關機時間。
水位指示利於輕鬆加水
依照水位指示，方便又精確地替水箱加水。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
製造地
中國
配件
內附
玻璃壺
技術規格
電線長度
0.85
m 電壓
220V - 240
V 頻率
50
Hz 水箱容量
1.2
l 水箱容量
8 - 12
cups 咖啡溫度
80 - 85
degree 水鍋爐
0 幫浦壓力
無幫浦
bar 沖煮一壺所需時間
10
minute(s)
設計
顏色
重量與尺寸
產品重量
4.6
kg 產品含包裝重量
6.2
kg 產品尺寸 (寬x深x高)
212 x 277 x 440
mm
一般規格
適用於
整顆咖啡豆、研磨咖啡粉 容易清潔和保養 自訂每份飲品
可調整咖啡濃度 研磨器設定
3 好用舒適
2 個咖啡豆槽
自動斷電功能
顯示器
防滴漏
水位指示 顯示幕類型
LCD 咖啡飲品
滴漏式咖啡
外觀質感
主體材質
不鏽鋼與塑膠 水箱材質
塑膠
服務
2 年保固
有
永續性
沖煮耗電量
1000
W
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