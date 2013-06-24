好咖啡就從新鮮現磨的咖啡豆開始

內建研磨器的飛利浦 Grind & Brew 咖啡機，可提供現磨咖啡豆製作的美味咖啡。獨特的雙豆槽設計，任您隨心挑選兩種咖啡豆。計時器功能，讓您天天在新鮮的咖啡香氣中甦醒