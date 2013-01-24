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Philips Saeco Xsmall

全自動義式咖啡機

HD8743/11
Saeco
1 獲獎記錄
Saeco
  • 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣 品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣
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    Philips Saeco Xsmall 全自動義式咖啡機

    HD8743/11
    1 獲獎記錄

    品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣

    無論您之後想品嘗何種風味的咖啡，只需按下一個按鈕，Saeco Xsmall 即可現場磨豆，並配備蒸氣管，為您的現煮新鮮咖啡飲品增添香濃奶泡享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      品嚐到鍾愛咖啡豆的濃郁香氣

      單鍵製作現磨現煮的義式咖啡

      • 可沖煮 2 款咖啡
      • 經典奶泡器
      • 黑色
      • 可調式五段研磨刀片
      自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔

      自動管路清潔讓咖啡機永保乾淨清潔

      Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。

      配備 100% 陶瓷研磨刀片，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      配備 100% 陶瓷研磨刀片，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨刀片。Saeco 之所以選用陶瓷研磨刀片，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

      儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度

      儲存您最愛的咖啡沖煮時間長度

      有了我們所研發的記憶功能，可讓您依據自己的口味調整咖啡沖煮時間長度，隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用絕佳咖啡飲品。

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色與銀色

      • 外觀質感

        鍋爐材質
        不鏽鋼
        滴盤材質
        不鏽鋼
        主體材質
        塑膠
        出水口材質
        塑膠

      • 產地

        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        適用於
        整顆咖啡豆
        同時沖煮杯數
        2
        容易清潔和保養
        • 自動沖洗循環
        • 可拆式蒸餾沖泡零件
        好用舒適
        • 可拆式滴盤
        • 可拆式水箱
        特殊功能
        預潤
        咖啡飲品
        義式咖啡、熱水

      • 客戶服務

        兩年保固

      • 永續性

        沖煮耗電量
        1400  W

      • 技術規格

        豆槽容量
        180  克
        殘渣容器容量
        8  份
        水箱容量
        1  L
        電線長度
        0.8  m
        頻率
        50  Hz
        杯子高度上限
        95  mm
        幫浦壓力
        15  巴
        電壓
        230  V
        水鍋爐
        1

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (寬x深x高)
        420 x 325 x 295  mm
        產品重量
        7.2  kg

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