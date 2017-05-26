Philips Sonicare TongueCare+ 潔舌刷
飛利浦 Sonicare 清潔舌頭
將飛利浦 Sonicare 牙刷變成音波震動潔舌器。我們的智慧型 TongueCare+ 潔舌刷採用特殊設計的 MicroBristles，搭配飛利浦 Sonicare BreathRx 潔舌噴霧，能夠達到深層清潔舌頭的效果。
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建議零售價格: NT$880.00
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Philips Sonicare TongueCare+ 潔舌刷
飛利浦 Sonicare 清潔舌頭 採用 Sonicare 動力的獨家潔舌器 2 入裝 一按即用 無乳膠 BrushSync 模式配對 隨手一按，就從牙刷變身為潔舌器
TongueCare+ 潔舌刷可快速地將飛利浦 Sonicare 牙刷變成音波震動潔舌器。每支潔舌刷都能像一般刷頭一樣，輕鬆地壓入飛利浦 Sonicare 牙刷握把。易於使用、更換和清潔，創新潔舌刷相容於所有飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷握把，在每日口腔保健的例行程序中同時潔舌，就是這麼簡單。適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
輕易深入舌頭的各個部位
為了讓舌頭擁有真正的潔淨，您必須清潔所有部位。TongueCare+ 潔舌刷的人體工學外型，毫不費力就能舒適地深入所有死角。小巧靈活的刷頭能輕鬆地清理所有死角與隙縫中造成壞口氣的細菌。
自動與牙刷握把配對
智慧型 TongueCare+ 潔舌刷內建微晶片，可與牙刷握把通訊。在您扣入刷頭時，握把會自動辨識及選擇適合的模式與強度等級，展現最佳的舌頭清潔效能。您只要按下電源按鈕，一切自動完成。
240 根 MicroBristles，溫柔地深層清潔
TongueCare+ 潔舌刷特殊設計的 240 根橡膠 MicroBristles 能夠徹底清潔柔軟多孔的舌頭表面。靈活彈性的 MicroBristles 會順應牙骨與溝槽的形狀，溫柔地清潔周圍，消除積聚的細菌，讓飛利浦 Sonicare BreathRx 潔舌噴霧細菌殺手更加深入。精巧外型能讓您舒適自在地清潔整個舌頭。
飛利浦 Sonicare 清潔舌頭
TongueCare+ 是唯一擁有飛利浦 Sonicare 強大威力的潔舌器，輕輕鬆鬆就能清除造成壞口氣的細菌。每分鐘 31,000 次的震動可分解舌頭上的殘留物，將所有壞口氣細菌一掃而空，並且讓飛利浦 Sonicare BreathRx 潔舌噴霧的細菌殺手成份更加深入。您的舌頭將感受到前所未有的潔淨，長時間保有清新迷人的口氣。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
色彩
黑色
材質
彈性體
無乳膠
相容性
刷頭設計
一按即用 BrushSync 模式配對
是 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
內附配件
刷頭
2 支 TongueCare+ 潔舌刷
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