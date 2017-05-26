飛利浦 Sonicare 清潔舌頭

TongueCare+ 是唯一擁有飛利浦 Sonicare 強大威力的潔舌器，輕輕鬆鬆就能清除造成壞口氣的細菌。每分鐘 31,000 次的震動可分解舌頭上的殘留物，將所有壞口氣細菌一掃而空，並且讓飛利浦 Sonicare BreathRx 潔舌噴霧的細菌殺手成份更加深入。您的舌頭將感受到前所未有的潔淨，長時間保有清新迷人的口氣。