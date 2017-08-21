隨時得知何時該更換，展現高效清潔效果。

刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。