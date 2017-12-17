高達 4 倍以上的表面接觸**，輕鬆實現深層清潔效果

我們的超效清潔技術，讓您每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟彈性的橡膠側邊，讓 C3 Premium Plaque Defense 順著您的齒列和牙齦移動，吸收過大的刷牙力道，同時增強我們的音波清潔能力。刷毛可以調整貼合牙齒和牙齦的輪廓，提供比一般刷頭多出達 4 倍以上的表面接觸面積**，難以深入的部位也能徹底深層清潔。