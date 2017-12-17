減少高達 100% 的牙齦發炎機率*

使用 Premium Gum Care 刷頭，即使是最深層的清潔也能溫和不傷牙齦。刷頭沿著牙齦移動時，即使病患刷牙力道過大，其彈性側緣與刷毛可吸收多餘的壓力，進而保護牙齦。圓滑外型讓刷毛能平均清潔，同時溫和對待牙齦。超軟刷毛可沿著牙齦給予溫和觸感，且有效清潔牙齦疾病的病灶。刷頭的尺寸較小，即使在難以觸及的區域也能輕鬆操控。