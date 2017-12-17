Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 標準型音波震動牙刷刷頭
更健康的牙齦創造更健康的笑容
使用 G3 Premium Gum Care 刷頭，幫助病患擁有更健康的牙齦，並保護其笑容。柔軟的刷頭側緣會順著牙齦輪廓彎折和移動，提供高達 2 倍的表面接觸*，可有效去除牙齦邊緣的牙菌斑。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
建議零售價格: NT$1,190.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 標準型音波震動牙刷刷頭
更健康的牙齦創造更健康的笑容 只要 2 週* 即能擁有更健康的牙齦，清潔效果提高 7 倍 3 組 標準型 一按即用 BrushSync 模式配對 減少高達 100% 的牙齦發炎機率*
使用 Premium Gum Care 刷頭，即使是最深層的清潔也能溫和不傷牙齦。刷頭沿著牙齦移動時，即使病患刷牙力道過大，其彈性側緣與刷毛可吸收多餘的壓力，進而保護牙齦。圓滑外型讓刷毛能平均清潔，同時溫和對待牙齦。超軟刷毛可沿著牙齦給予溫和觸感，且有效清潔牙齦疾病的病灶。刷頭的尺寸較小，即使在難以觸及的區域也能輕鬆操控。
高達 2 倍以上的表面接觸*，輕鬆實現深層清潔效果
我們的超效清潔技術，讓病患每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟有彈性的橡膠側邊，讓 Premium Gum Care 刷頭能夠完美順應口腔的獨特輪廓。刷毛可配合病患的牙齦與齒列，深入清潔時提供高達 DiamondClean 刷頭 2 倍以上的表面接觸，就連口腔死角也能徹底清潔。超效清潔技術亦可：溫和地循著牙齦曲線移動、吸收過大的刷牙力道，且能搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 10 倍
Premium Gum Care 牙齦護理刷頭的彈性設計，經證實可較手動牙刷移除高達 10 倍以上的牙菌斑。它強化了我們獨特的飛利浦 Sonicare 清潔技術，無論病患怎麼刷，都能親身感受超乎想像的潔淨，且眼見為憑。
握把會自動選擇最佳模式與強度 *
我們的 BrushSync 模式配對功能讓病患每次都享有最佳潔牙體驗。Premium Gum Care 牙齦護理刷頭內的晶片可與銜接的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結，指示握把自動選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的牙齦健康效果。病患只需要刷牙，其他一切都不必費心。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
每一天都能感受最有效的清潔能力
在正常使用三個月後，刷頭會開始疲乏且刷毛出現磨損。飛利浦 Sonicare 智慧牙刷會根據病患的刷牙頻率及施力狀況，提供準確的刷頭更換提醒。對於不使用智慧型牙刷的人，Premium Gum Care 牙齦護理刷頭的藍色提醒刷毛會褪為白色，讓病患知道該換刷頭了。
適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷
Premium Gum Care 刷頭只需輕輕一按即可從飛利浦 Sonicare 牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。Premium Gum Care 刷頭適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，除了 PowerUp 電池和 Essence 以外。
經測試以符合您的口腔健康需求
所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
柔軟 色彩
白色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 刷頭材質
柔軟有彈性的橡膠側邊 尺寸
標準型 Smart Brush Head Recognition
是
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
內附配件
刷頭
3 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高 10 倍以上***** 牙齦健康
牙齦潔淨效果高達 7 倍*
*使用「牙齦護理」模式與手動牙刷比較，由 GBI 評測 *相較於 DiamondClean 鑽石靚白刷頭 **使用「牙齦護理」模式與手動牙刷比較，由 GBI 評測 *** BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare BrushSync™ 功能的牙刷握把 ****相較於手動牙刷
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。