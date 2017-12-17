Philips Sonicare W3 Premium White 標準型音波震動牙刷刷頭
更亮白燦爛的笑容
飲食會影響牙齒的淨白程度。我們的 Premium White 潔白刷頭能讓您擁有一口潔白皓齒的笑容。亮澤刷毛能去除表面齒垢，只要短短 3 天，就能明顯感受到牙齒變得更潔淨，達到出色的深層清潔效果。
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建議零售價格: NT$1,190.00
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Philips Sonicare W3 Premium White 標準型音波震動牙刷刷頭
更亮白燦爛的笑容 只要 3 天，牙垢去除率高達 100%* 3 組 標準型 一按即用 BrushSync 模式配對 只要 3 天，表面牙垢去除率高達 100%*
飛利浦 Sonicare Premium White 潔白刷頭中央的密集刷毛可發揮強效，不僅能去除牙菌斑，更能清潔每日飲食所造成的表面齒垢。彈性刷頭側緣讓刷毛順著您的齒列和牙齦的獨特形狀移動，舒適地深層清潔。只要 3 天，就能擁有更加潔淨燦爛的笑容。
高達 4 倍以上的表面接觸**，輕鬆實現深層清潔效果
我們的超效清潔技術，讓您每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟彈性的橡膠側邊，讓 Premium White 潔白刷頭能夠完美順應您的口腔獨特輪廓。刷毛可配合您的牙齦與齒列，提供一般刷頭無法達成的 4 倍以上表面接觸**，就連口腔死角也能徹底深層清潔。超效清潔技術也可溫和地循著牙齦曲線移動，吸收過大的刷牙力道，搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 10 倍
Premium White 潔白刷頭給您超乎想像的潔淨及每日亮白。彈性設計有助於除去高達 10 倍以上的牙菌斑****，親眼見證及感受沿著牙齦曲線的深層清潔威力。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
隨時得知何時該更換，展現高效清潔效果。
刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。
經測試以符合您的口腔健康需求
所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
一按即用設計，能輕鬆更換刷頭
您的 Premium White 潔白刷頭可與任何一款飛利浦 Sonicare 牙刷握把完美搭配 (除了 PowerUp 電池和 Essence 以外)。只需輕輕一按即可輕鬆拆裝，更換和清潔都很方便容易。
自動選擇最佳模式，確保極致效能***
我們的 BrushSync™ 模式配對功能讓您每次都享有最佳潔牙體驗***。飛利浦 Sonicare C3 Premium White 潔白刷頭可與具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步***，選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的牙齒美白效果。您只需刷牙，其他一切都不必費心。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中等軟度 色彩
黑色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 刷頭材質
柔軟有彈性的橡膠側邊 尺寸
標準型 Smart Brush Head Recognition
是
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
內附配件
刷頭
3 支 W3 Premium White 標準型刷頭
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高 10 倍以上**** 亮白
消除 100% 以上的牙垢*
使用「亮白+」模式與手動牙刷比較，搭配領導品牌美白牙膏 *相較於 DiamondClean 鑽石靚白刷頭 **BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare BrushSync™ 功能的牙刷握把 ***相較於手動牙刷
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