高達 4 倍以上的表面接觸**，輕鬆實現深層清潔效果

我們的超效清潔技術，讓您每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟彈性的橡膠側邊，讓 Premium White 潔白刷頭能夠完美順應您的口腔獨特輪廓。刷毛可配合您的牙齦與齒列，提供一般刷頭無法達成的 4 倍以上表面接觸**，就連口腔死角也能徹底深層清潔。超效清潔技術也可溫和地循著牙齦曲線移動，吸收過大的刷牙力道，搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。