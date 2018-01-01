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深入清潔打造更健康的牙齦和潔白牙齒
C3 Premium Plaque Defense 刷頭能去除高達 10 倍以上的牙菌斑*，效果顯著。G3 Premium Gum Care 能在短短兩週*** 提供 7 倍的牙齦潔淨效果，而 W3 Premium White 能在 3 天內* 去除超過 100% 的牙垢查看所有優點
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刷頭的彈性造型有助於從難以處理的部位* 清除超過 10 倍的牙菌斑，深入牙齦邊緣與齒縫，打造真正的深層清潔。
有了飛利浦 Sonicare Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，即使最深層清潔仍然能溫和不刺激。牙刷沿著牙齦邊緣移動時，Premium Gum Care 的彈性側邊與刷毛會吸收過大的壓力以保護您的牙齦，即使刷牙力道過大也不用擔心。刷毛會強效清除牙齦曲線周圍的牙菌斑和細菌，有助於改善牙齦健康問題。刷頭的彎弧設計能確保最大化刷毛接觸面積。
飛利浦 Sonicare Premium White 潔白刷頭中央的密集刷毛可發揮強效，不僅能去除牙菌斑，更能清潔每日飲食所造成的表面齒垢。彈性刷頭側緣讓刷毛順著您的齒列和牙齦的獨特形狀移動，舒適地深層清潔。只要 3 天，就能擁有更加潔淨燦爛的笑容。
我們的 BrushSync™ 模式配對功能讓您每次都享有最佳潔牙體驗****。Premium 刷頭可與具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步****，選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的清潔、美白及牙齦護理效果。您只需刷牙，其他一切都不必費心。
我們的超效清潔技術，讓您每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟彈性的橡膠側邊，讓 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭、Premium Gum Care 牙齦護理刷頭和 Premium White 潔白刷頭能夠完美順應您的口腔獨特輪廓。刷毛可配合您的牙齦與齒列，提供一般刷頭無法達成的 4 倍以上表面接觸**，就連口腔死角也能徹底深層清潔。超效清潔技術也可溫和地循著牙齦曲線移動，吸收過大的刷牙力道，搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。
Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭、Premium White 潔白刷頭及 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭僅需輕輕一按，即可裝入您的飛利浦 Sonicare 牙刷握把中，穩固貼合不移位。刷頭更換也相當簡便；只需按一下就能取下。我們的按壓式設計讓保養及清潔刷頭變得超級簡單。Premium 刷頭適用我們所有的牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
設計與外型
相容性
內附配件
品質與功效兼具
對健康有益
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