Philips Sonicare DiamondClean 9000 充電式牙刷
全面照顧，給您更潔白的牙齒*
飛利浦 Sonicare DiamondClean 電動牙刷可協助您享有全方位口腔護理，去除齒垢效果增加高達 100%**。其應用程式連線技術能追蹤您的刷牙習慣，協助您照顧口腔健康。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare DiamondClean 9000 充電式牙刷
全面照顧，給您更潔白的牙齒* 溫和清除多達 10 倍牙菌斑* 牙菌斑清除效果達 10 倍* 齒垢清除效果高達 100%** 壓力感測器 4 種模式，3 種強度 3 天內讓牙齒 100% 更潔白*
使用 Premium W3 刷頭讓牙齒變得亮白。這款刷頭的五邊形高密度硬刷毛能讓牙齒更潔淨亮澤，三天內齒垢清除效果高出 100%*。柔觸刷頭會強化刷毛震動，以舒適的方式接觸更多面積，可較手動牙刷移除高達 10 倍以上的牙菌斑。
Sonicare 流體潔牙作用力
飛利浦 Sonicare 牙刷每分鐘刷毛震動 62,000 次，溫和有效地清潔、照顧牙齒與牙齦。Sonicare 流體潔牙作用力讓刷毛深入齒間和牙齦曲線進行清潔。
壓力感測器有助保護您的牙齦
刷牙的力道很容易過大，因此飛利浦 Sonicare 牙刷有智慧光學感測器，可以偵測過多的壓力。如果刷牙力道過大，牙刷會以溫和的震動提醒您放輕力道，以保護您的牙齦。
選擇最適合您的清潔方式
共 12 種刷牙設定，讓您提升口腔保健體驗。無論需要深層清潔或是重點加強，這支電動牙刷都能辦到。有五種模式可選擇：清潔、亮白+、牙齦保健和深層清潔模式，且能調整三種強度等級，提供個人化潔牙體驗。
輕鬆掌握刷牙深入分析
讓 Sonicare 牙刷和應用程式助您達成口腔保健目標。兩者相輔相成，提供刷牙指引、秘訣和技巧，以及個人化的內容。三者合一，勢不可擋。
精心設計只為您
電動牙刷的一切，從輕薄設計到雅致充電座，都由專業設計師與工程師精心打造。另外，輕巧的旅行收藏盒，讓您隨時隨地都能保護好電動牙刷。
刷牙無顧忌，交給刷頭更換提醒來通知您
您知道刷頭在使用三個月後，效果會降低嗎？牙科專家建議，需定期更換刷頭。因此飛利浦 Sonicare 牙刷內建刷頭更換提醒，追蹤您刷牙的頻率與力道，並適時提醒您需更換新刷頭。
連續 14 天都能正常刷牙
充電一次即可連續正常刷牙 14 天，提升刷牙習慣的便利性。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
強度
高
強化清潔效果 中
日常清潔 低
適合敏感牙齒和牙齦
功率
電壓
100-240 V
技術規格
電池續航力 (從電力充滿到沒電)
14 天 電池
充電式 電池類型
鋰離子 耗電量
無顯示待機模式 <0.11W
設計與外型
色彩
海藍色漸層
客戶服務
保固
2 年有限保固 軟體支援
飛利浦提供購買日期後為期 2 年的相關軟體更新。
相容性
與 Android 相容
具備藍牙 4.0 (和以上) 功能的 Android 手機 藍牙無線技術
已連線 Sonicare 應用程式 與 iOS 相容
具備藍牙 4.0 (和以上) 功能的 iPhone
使用簡單
電量指示燈
發光式圖示顯示電池壽命 握把
時尚輕巧的設計 握把相容性
方便的一按即用刷頭 計時器
換區提醒與潔牙自動計時
內附配件
握把
1 支 DiamondClean 9000 刷頭
1 支 W3 Premium White 潔白刷頭 充電器
1 個充電座及立座 旅行收藏盒
1 個旅行收藏盒
清潔效能
清除牙菌斑
效果高出 10 倍* 亮白
齒垢清除效果高達 100%** 速度
每分鐘震動 62,000 次
模式
清潔
實現優異的每日清潔效果 深層清潔+
實現活力深層清潔 牙齦健康
溫和按摩牙齦 亮白+
清除表面齒垢
智慧型感應器技術
壓力回饋
震動聲 更換提醒
通知您何時該更換刷頭
Sonicare 應用程式
追蹤與進度報告
長時間監控刷牙模式，有助您維持良好口腔衛生。
與手動牙刷相較。 *持續 3 天使用「亮白+」模式搭配領導品牌美白牙膏。
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