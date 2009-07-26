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DVD 超迷你劇院系統

MCD122/98
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    DVD 超迷你劇院系統

    MCD122/98

    享受精彩的電影體驗

    擁有飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD122，就等於擁有迴盪滿室的劇院音效。系統搭載 40W RMS 總輸出功率，讓您不放過任何一絲音效細節。亦提供 USB Direct 功能，可播放相片與音樂。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。

      USB Direct 功能可播放音樂和相片

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      只要將您的 USB 裝置插頭連接系統，您就能將儲存的數位音樂和相片立即與親友分享。

      數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質

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      數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

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      只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

      Dolby 數位讓您享受極致的觀影體驗

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      Dolby 數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

      數位選台 (可預設電台)，便利無比

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      只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。

      40 瓦 RMS 總輸出功率

      40 瓦 RMS 總輸出功率

      本款飛利浦喇叭總輸出功率達 40 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

      循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

      循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

      鬧鐘及睡眠定時器功能

      鬧鐘及睡眠定時器功能

      許多鬧鐘都是以具備各式的鬧鈴選擇為特色。而此款飛利浦時鐘收音機可選用廣播電台或傳統的蜂鳴鬧鈴喚醒您。睡眠定時器可讓您依照正常入睡所需的時間長短，設定音樂時間長度。無論您對鬧鐘的需求為何，是穩定音調的早晨蜂鳴鬧鈴，或是在睡前聆聽最喜歡的音樂，這款時鐘收音機都能滿足您。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        800W PMPO
        加強音效
        • 數位音質控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        音效系統
        杜比數位
        輸出功率 (RMS)
        40 瓦

      • 喇叭

        主喇叭
        • 4 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統

      • 影片播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD-Video
        • 相片光碟
        • VCD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DVD
        • DVD+RW
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 變焦
        • 慢動作
        • 父母監控鎖定
        • PBC
        • 光碟功能表
        • 快速倒帶
        • 快速快轉
        • OSD
        • 恢復播放
        視訊增強
        循序掃描

      • 靜態相片播放

        相片壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • 相片光碟
        • CD-R/RW

      • 播放音效

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • USB 隨身碟
        光碟播放模式
        • 可設定 20 首曲目
        • 重複播放/單首播放/全部播放/自訂曲目播放
        • 隨機播放
        • 快速快轉/倒帶
        • 搜尋下一首/前一首曲目
        載具類型
        唱盤
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        • 編排播放
        • 重複播放
        • 隨機播放
        • 停止
        光碟數目
        1

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        自動數位選台
        記憶選台
        20
        RDS
        • RDS 時鐘設定
        • 電台名稱
        • 節目類型

      • 連線

        其他連接
        • FM 天線
        • 數位音訊同軸輸出
        視訊輸出 - 類比
        • 複合 CVBS (黃色 cinch)
        • 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
        耳機
        3.5 公釐
        音訊連接
        • 類比音訊輸出 (左/右)
        • RCA Aux 輸入
        USB
        USB 主機
        3.5 公釐立體聲輸入端子
        MP3-Link

      • 便利

        鬧鐘
        • 睡眠定時器
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鈴
        時鐘
        主螢幕顯示
        顯示類型
        LCD
        環保省電待機功能
        1 瓦

      • 配件

        附配件
        • 複合視訊線 (Y)
        • 全球保證手冊
        • AC 電源線
        • FM 天線
        • IFU / 使用者手冊
        • 簡易使用指南
        遙控器
        38 鍵含鋰電池

      • 尺寸

        機體寬度
        220  mm
        機體高度
        90  mm
        機體深度
        240  mm
        主喇叭寬度
        140  mm
        主喇叭高度
        220  mm
        主喇叭深度
        160  mm
        包裝寬度
        395  mm
        包裝高度
        310  mm
        包裝外箱厚度
        280  mm
        產品含包裝重量
        6  kg

      • 電源

        電源供應器
        100-240VAC，50/60Hz

      內容物

      箱內其他物品

      • 複合視訊線 (Y)
      • 全球保證手冊
      • AC 電源線
      • FM 天線
      • IFU / 使用者手冊
      • 簡易使用指南

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