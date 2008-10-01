產品全球2年保固
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MCD177/98
讓室內狹小空間變成超大劇院
就是現在！不要錯過最炫、最先進的二合一迷你 Hi-Fi 音響，結合 DVD、WMA-CD、MP3-CD 和 USB Direct 功能於一身。您可輕鬆享受最愛的電影、沈醉在美妙音樂中！有了迷你 Hi-Fi 音響，家庭娛樂不同凡響！
DivX 播放
組件設計
只要將您的 USB 裝置插頭連接系統，您就能將儲存的數位音樂和相片立即與親友分享。
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。