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MCD196/98
享受精彩的電影體驗
你定必會沉醉於 MCD196 所帶來的精彩影音體驗！這套採用輕巧古典設計的迷你影院可為你呈現動感十足的音效表現和清晰可見的視覺效果，讓你以自己喜歡的方式享受電影和音樂。
DVD 播放功能
輕巧設計
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。