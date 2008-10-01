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MCD706/98
絕佳的電影和音效品質
飛利浦 MCD706 麻雀雖小，但集循序掃瞄、12 位元視訊處理、杜比數位和 Class "D" 數位擴大機於一身，讓您在家恣意享受看電影的樂趣。
DivX 播放
USB Direct
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。
12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。
循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。