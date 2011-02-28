FullSound 以飽滿低音和清晰音效豐富您的音樂

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實地還原壓縮音樂的聲音細膩度，大幅地豐富並提升音質，讓您體驗到不失真的音樂。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識壓縮音樂。