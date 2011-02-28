產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

所有系列

  • 產品正面相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 主要影像
  • 產品正面相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 主要影像

已停產

StreamiumWi-Fi 元件 Hi-Fi 音響

MCI900/96

感受有如現場演出的感動情緒

這款飛利浦 Streamium Wi-Fi 元件 Hi-Fi 音響配備有 SoundSphere 喇叭，音效渾然天成，讓您彷彿置身表演現場。完美打造、160GB HDD、網際網路收音機、彩色顯示及輕鬆導覽。

查看所有優點

就要執著好聲音

感受有如現場演出的感動情緒

鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果

鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果

鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。

FullSound 以飽滿低音和清晰音效豐富您的音樂

FullSound 以飽滿低音和清晰音效豐富您的音樂

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實地還原壓縮音樂的聲音細膩度，大幅地豐富並提升音質，讓您體驗到不失真的音樂。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識壓縮音樂。

HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

高畫質多媒體介面 (HDMI) 是一種直接的數位連線，可以傳送數位高畫質解析度的視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此 HDMI 可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。

技術規格

取得產品支援

尋找常見問答集、使用手冊、安全資訊及提示。

免責聲明

  1. Napster 僅適用於德國和英國。