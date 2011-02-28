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MCI900/96
感受有如現場演出的感動情緒
這款飛利浦 Streamium Wi-Fi 元件 Hi-Fi 音響配備有 SoundSphere 喇叭，音效渾然天成，讓您彷彿置身表演現場。完美打造、160GB HDD、網際網路收音機、彩色顯示及輕鬆導覽。
鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。
飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實地還原壓縮音樂的聲音細膩度，大幅地豐富並提升音質，讓您體驗到不失真的音樂。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識壓縮音樂。
高畫質多媒體介面 (HDMI) 是一種直接的數位連線，可以傳送數位高畫質解析度的視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此 HDMI 可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。
Napster 僅適用於德國和英國。