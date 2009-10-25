主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

方塊型超迷你音效系統

MCM103/98
  • 就要執著好聲音 就要執著好聲音 就要執著好聲音
    -{discount-value}

    方塊型超迷你音效系統

    MCM103/98

    就要執著好聲音

    特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    方塊型超迷你音效系統

    就要執著好聲音

    特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

    就要執著好聲音

    特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    方塊型超迷你音效系統

    就要執著好聲音

    特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。

    類似產品

    See all Hi-Fi

      就要執著好聲音

      輕鬆享受美妙音樂

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      10 瓦 RMS 總輸出功率

      此飛利浦音響總輸出功率達 10 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

      只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

      FM 數位選台，含預選頻道

      FM 數位選台，含預選頻道

      數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

      USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能

      USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能

      多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。

      輕巧設計適合任何空間、任何生活風格

      輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。小尺寸的輕巧裝置組合搭配時尚設計，能完美的放置在任何空間。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        2 x 5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
        加強音效
        • 動態低音增強效果
        • 數位音效控制
        音量控制
        增加/減少

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        3.5 吋低音喇叭

      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光碟播放模式
        重複播放/隨機播放/編排播放
        USB 直接播放模式
        • 快速倒帶/快轉
        • 播放/暫停
        • 前一首/下一首
        • 編排播放
        • 重複播放
        • 隨機
        • 停止

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        記憶選台
        20
        天線
        FM 固定式低耗損電纜連接天線
        調諧器增强功能
        • 自動數位選台
        • 自動掃描

      • 連線

        音訊/視訊輸出
        耳機 (3.5 公釐)
        MP3 連線
        3.5 公釐立體聲輸入端子

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鈴
        • 無線電鬧鈴
        時鐘
        • 主螢幕顯示
        • 睡眠定時器
        載入裝置類型
        頂端
        顯示類型
        LCD 顯示
        背光顔色
        白色

      • 配件

        遙控器
        其他
        • FM/MW 天線
        • 快速入門指南
        使用者手冊
        • 英文
        • 繁體中文

      • 尺寸

        總重
        4.58  kg
        主喇叭寬度
        150  mm
        主喇叭高度
        152  mm
        主喇叭深度
        197  mm
        主機深度
        250  mm
        包裝深度
        206  mm
        主機高度
        152  mm
        包裝高度
        310  mm
        主機寬度
        150  mm
        包裝寬度
        530  mm

      • 電源

        電源供應器
        100 - 240V AC，50/60Hz

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。