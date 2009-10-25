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就要執著好聲音
特立獨行、堅持自我，隨心所欲享受您喜愛的 CD 和行動音樂。飛利浦方塊型超迷你音響不但可播放 CD，還配備 USB 即插即用，提供行動音樂播放功能。輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
就要執著好聲音
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此飛利浦音響總輸出功率達 10 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。
輕巧設計適合任何空間、任何生活風格。小尺寸的輕巧裝置組合搭配時尚設計，能完美的放置在任何空間。
音效
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