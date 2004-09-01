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讓音樂成形
讓音樂成形，帶給您嶄新音嚮體驗。引人入勝的獨特設計與創新意念，這部播放機，小巧強勁，帶給您意想不到的聽覺震撼，填滿您的個人空間。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。
無需裝置上的實體按鈕，只要按下觸控式螢幕上的按鈕，也能控制裝置。啟動裝置電源後，液晶螢幕會立即顯示觸控式螢幕使用者介面，並提供所有的裝置控制選項。觸控式螢幕結合了液晶顯示科技與壓力感應器以及強大的數位微處理器。當您以手指按下螢幕的特定區域時，系統會將對應訊號傳送至處理器，並立即執行指令。
ShoqBox 備有 XSL 音效技術，讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和釹磁單體，讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻，確保優質動態音效和完美低音效能。
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