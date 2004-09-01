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CD 播放機

PSS010/01
  • 讓音樂成形 讓音樂成形 讓音樂成形
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    CD 播放機

    PSS010/01

    讓音樂成形

    讓音樂成形，帶給您嶄新音嚮體驗。引人入勝的獨特設計與創新意念，這部播放機，小巧強勁，帶給您意想不到的聽覺震撼，填滿您的個人空間。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      技術規格

      • 音效

        前置喇叭聲道
        2
        喇叭增強功能
        可拆式布質護網
        喇叭類型
        低音反射式喇叭系統
        磁鐵類型
        輸出功率 (RMS)
        2x2 瓦 + 4 瓦
        加強音效
        • 進階音效系統
        • 動態低音增強效果
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        數位
        低音喇叭
        1  吋

      • 播放音效

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 快速快轉/倒帶
        • 搜尋下一首/前一首曲目
        • 重複播放
        • 隨機播放
        裝載器類型
        自動化
        可編排曲目
        20

      • 調諧器/接收/傳送

        天線
        FM 天線
        天線位置
        外部
        自動數位選台
        調諧器波段
        FM

      • 連線

        直流電輸入
        10 伏特
        耳機
        3.5 公釐

      • 便利

        背光
        背光顔色
        藍色
        時鐘/版本
        數位
        顯示位數
        7
        強化顯示
        • 亮度控制
        • 功能指示
        • 觸控式螢幕控制
        顯示類型
        液晶

      • 週邊配件

        交流/直流變壓器
        附配件
        • 使用者手冊
        • 產品保證書
        遙控器
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      • 尺寸

        包裝深度
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        產品寬度
        213  公釐
        重量
        3.4  kg
        產品含包裝重量
        4.4  kg

      • 電源

        轉接器類型
        10 伏特 1200mA

      內容物

      箱內其他物品

      • 使用者手冊
      • 產品保證書

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