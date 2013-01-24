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Saeco Xelsis

全自動義式咖啡機

SM7581/00
Saeco
1 獲獎記錄
Saeco
  • 探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。 探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。 探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。
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    Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

    SM7581/00
    1 獲獎記錄

    探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。

    從一般的義式咖啡和卡布其諾，到澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 12 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節 查看所有優點

    Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

    探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。

    從一般的義式咖啡和卡布其諾，到澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 12 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節 查看所有優點

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    Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

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    從一般的義式咖啡和卡布其諾，到澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 12 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節 查看所有優點

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      探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。

      • 12 種
      • Latteduo 系統
      • 銀色
      • 12 段可調式研磨刀片
      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。

      CSA 認證：Saeco 能讓咖啡豆展現最佳風味

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      Saeco 技術讓您從鍾愛的咖啡豆中，萃取出最佳風味，同時散發濃郁且道地的香氣和風味 (烘焙味、巧克力味、堅果味、果香、花香、香料味)

      使用高效能的鍋爐，快速準備

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      恰到好處的溫度才能沖出完美咖啡。我們高效能的 Thermoblock 以輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體結合而成，可快速達到最佳溫度

      搭配 AquaClean，可享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢

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      我們的專利濾水器 AquaClean 可提供清澈潔淨的水，進而提升咖啡品質，也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      HygieSteam：自動清潔可去除 99.99% 的牛奶殘渣

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      創新的自動清潔系統 HygieSteam，讓您只要輕觸一下就能清除 99.99% 的牛奶殘渣

      LatteDuo：準備並享受任何雙人份的特調飲品

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      單鍵就能製作單份或雙人份的咖啡特調，包括卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。一機多用。

      可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生

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      可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生。此外，Saeco 沖煮裝置可透過我們的專用清潔錠自動清潔。

      按一下即可享用 12 種世界著名的飲品

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      從義式濃縮咖啡和卡布奇諾等耳熟能詳的配方，到美式咖啡或義式濃縮瑪奇朵等特製咖啡飲品，歡迎盡情探索咖啡世界。

      6 種設定檔：輕鬆儲存個人喜好口味

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      使用便利的顯示器，將每個人的個人化喜好存到多達 6 種使用者設定檔中

      LattePerfetto 提供質地細緻的高密度奶泡

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      我們最大的密封式咖啡豆槽，能讓咖啡豆保持新鮮

      我們最大的咖啡豆槽可儲存多達 450 公克的新鮮咖啡豆，並配備特殊密封 AromaSeal，讓咖啡豆擁有持久的新鮮度。

      進階顯示器與觸控圖示，可讓您快速存取飲品

      單鍵存取 7 種咖啡配方與使用者設定檔，享受流暢的使用體驗。透過自訂份量、溫度、口感或濃度等方式，依照您的喜好製作咖啡。

      技術規格

      • 配件

        內附
        • 量匙
        • 水質硬度試紙
        • 清潔刷
        • 蒸餾沖泡零件潤滑油
        • 奶水存儲瓶
        • AquaClean 濾淨設計

      • 外觀質感

        主體材質
        ABS

      • 一般規格

        自訂每份飲品
        • 可調整咖啡濃度
        • 可調整每杯份量
        • 可調式溫度
        • 使用者設定檔
        • 可調式咖啡口味
        研磨器設定
        12
        使用者設定檔數量
        6
        鍋爐類型
        不鏽鋼鍋爐
        鮮奶盒種類
        奶水存儲瓶
        顯示幕類型
        LCD
        可調式出口高度
        75-148  mm
        鮮奶解決方案
        Latte Perfetto 技術
        特殊功能
        研磨咖啡選項

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        能源標章
        B 級*
        待機消耗功率
        <0.5  W

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        0.6  L
        殘渣容器容量
        14  份
        水箱容量
        1.7  L
        咖啡豆容量
        450  g
        濾網相容性
        AquaClean
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        產地
        義大利
        滴盤容量
        500  毫升

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (寬x深x高)
        283x489x393  mm

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式
        研磨器設定
        12
        預潤香氣萃取控制
        溫度設定
        3
        使用者設定檔
        6

      • 其他功能

        自動沖洗與指示除鈣
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖煮零件
        LED 照明水箱
        保溫鮮奶功能

      • 設計

        顏色
        • 黑色
        • 銀色

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          獲獎記錄

          • 實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定
          • 能源標章：根據瑞士能源標章和 EN 60661 標準測量方式的規範，評定為 B 級。