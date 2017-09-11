Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機
探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。
從一般的義式咖啡和卡布其諾，到美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 12 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節
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探索前所未見的 Saeco 咖啡機世界。 12 種 Latteduo 系統 銀色 12 段可調式研磨器 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
我們的研磨器採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。
CSA 認證：Saeco 能讓咖啡豆展現最佳風味
Saeco 技術讓您從鍾愛的咖啡豆中，萃取出最佳風味，同時散發濃郁且道地的香氣和風味 (烘焙味、巧克力味、堅果味、果香、花香、香料味)
使用高效能的鍋爐，快速準備
恰到好處的溫度才能沖出完美咖啡。我們高效能的 Thermoblock 以輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體結合而成，可快速達到最佳溫度
搭配 AquaClean，可享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢
我們的濾水器 AquaClean 可提供清澈潔淨的水，進而提升咖啡品質，也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
HygieSteam：自動清潔可去除 99.99% 的牛奶殘渣
創新的自動清潔系統 HygieSteam，讓您只要輕觸一下就能清除 99.99% 的牛奶殘渣
LatteDuo：準備並享受任何雙人份的特調飲品
單鍵就能製作單份或雙人份的咖啡特調，包括卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。一機多用。
LattePerfetto 提供質地細緻的高密度奶泡
LattePerfetto 技術，減少奶泡氣泡大小並為您的牛奶咖啡打出質地細緻的高密度奶泡。奶泡系統的精密幾何設計確保理想溫度與驚人的奶泡對牛奶比例。
可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生
可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生。此外，Saeco 沖煮裝置可透過我們的專用清潔錠自動清潔。
按一下即可享用 12 種世界著名的飲品
從義式濃縮咖啡和卡布奇諾等耳熟能詳的配方，到美式咖啡或義式濃縮瑪奇朵等特製咖啡飲品，歡迎盡情探索咖啡世界。
6 種設定檔：輕鬆儲存個人喜好口味
使用便利的顯示器，將每個人的個人化喜好存到多達 6 種使用者設定檔中。
我們最大的密封式咖啡豆槽，能讓咖啡豆保持新鮮
我們最大的咖啡豆槽可儲存多達 450 公克的新鮮咖啡豆，並配備特殊密封 AromaSeal，讓咖啡豆擁有持久的新鮮度。
進階顯示器與觸控圖示，可讓您快速找到飲品
單鍵存取 7 種咖啡配方與使用者設定檔，享受流暢的使用體驗。透過自訂份量、溫度、口感或濃度等方式，依照您的喜好製作咖啡。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
自訂
香氣濃度設定
5 研磨器設定
12 咖啡與牛奶萃取時間長度
可調式 預潤香氣萃取控制
有 使用者設定檔
6 溫度設定
3
其他功能
可拆式蒸餾沖煮零件
有 自動沖洗與指示除鈣
有 主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
有 快速加熱鍋爐
有 LED 照明水箱
有 保溫鮮奶功能
有
配件
內附
量匙
水質硬度試紙
清潔刷
蒸餾沖煮器潤滑油
奶水存儲瓶
AquaClean 濾淨設計
技術規格
原產國家/地區
義大利 鮮奶盒容量
0.6
l 咖啡渣容器容量
14
servings 水箱容量
1.7
l 咖啡豆容量
450
g 殘渣容器
正面操作 水箱
正面操作 濾網相容性
AquaClean 滴盤容量
500
ml
設計
顏色
重量與尺寸
產品尺寸 (寬x深x高)
283x489x393
mm
一般規格
牛奶解決方案
Latte Perfetto 技術 可調式出口高度
75-148
mm 自訂每份飲品
可調整咖啡濃度
可調整每杯份量
可調式溫度
使用者設定檔
可調式咖啡口味 研磨器設定
12 使用者設定檔數量
6 鍋爐類型
不鏽鋼鍋爐 特殊功能
研磨咖啡選項 鮮奶盒種類
奶水存儲瓶 顯示幕類型
LCD
外觀質感
主體材質
ABS
服務
2 年全球保固
有
永續性
能源標章
B 級* 待機消耗功率
<0.5
W
實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定 能源標章：根據瑞士能源標章和 EN 60661 標準測量方式的規範，評定為 B 級。
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