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迄今最先進的 Saeco 義式咖啡機
從一般的義式咖啡和卡布其諾，到澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 15 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
迄今最先進的 Saeco 義式咖啡機
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我們的研磨器採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。
使用便利的顯示器，將每個人的個人化喜好存到多達 8 種使用者設定檔中
Saeco 技術讓您從鍾愛的咖啡豆中，萃取出最佳風味，同時散發濃郁且道地的香氣和風味 (烘焙味、巧克力味、堅果味、果香、花香、香料味)
恰到好處的溫度才能沖出完美咖啡。我們高效能的 Thermoblock 以輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體結合而成，可快速達到最佳溫度
我們的專利濾水器 AquaClean 可提供清澈潔淨的水，進而提升咖啡品質，也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
創新的自動清潔系統 HygieSteam，讓您只要輕觸一下就能清除 99.99% 的牛奶殘渣
單鍵就能製作單份或雙人份的咖啡特調，包括卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。一機多用。
Coffee Equalizer™ 的互動式指引，讓您享有無限制的個人化飲品。透過自訂濃度、份量、溫度、口感、奶泡量、容量，甚至是咖啡和牛奶的順序，依照您的喜好自行調製咖啡。
可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生。此外，Saeco 沖煮裝置可透過我們的專用清潔錠自動清潔。
包括義式濃縮咖啡和卡布奇諾等耳熟能詳的配方，以及澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡飲品，歡迎盡情探索咖啡世界
我們最大的咖啡豆槽可儲存多達 450 公克的新鮮咖啡豆，並配備特殊密封 AromaSeal，讓咖啡豆擁有持久的新鮮度。
配件
外觀質感
一般規格
客戶服務
永續性
技術規格
重量和尺寸
自訂
其他功能
設計