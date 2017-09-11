我們的研磨器採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。
使用便利的顯示器，將每個人的個人化喜好存到多達 8 種使用者設定檔中
Saeco 技術讓您從鍾愛的咖啡豆中，萃取出最佳風味，同時散發濃郁且道地的香氣和風味 (烘焙味、巧克力味、堅果味、果香、花香、香料味)
恰到好處的溫度才能沖出完美咖啡。我們高效能的 Thermoblock 以輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體結合而成，可快速達到最佳溫度
我們的濾水器 AquaClean 可提供清澈潔淨的水，進而提升咖啡品質，也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
創新的自動清潔系統 HygieSteam，讓您只要輕觸一下就能清除 99.99% 的牛奶殘渣
單鍵就能製作單份或雙人份的咖啡特調，包括卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。一機多用。
LattePerfetto 技術，減少奶泡氣泡大小並為您的牛奶咖啡打出質地細緻的高密度奶泡。奶泡系統的精密幾何設計確保理想溫度與驚人的奶泡對牛奶比例。
Coffee Equalizer™ 的互動式指引，讓您享有無限制的個人化飲品。透過自訂濃度、份量、溫度、口感、奶泡量、容量，甚至是咖啡和牛奶的順序，依照您的喜好自行調製咖啡。
可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生。此外，Saeco 沖煮裝置可透過我們的專用清潔錠自動清潔。
從義式濃縮咖啡和卡布奇諾等耳熟能詳的配方，到美式咖啡等特製咖啡飲品，歡迎盡情探索咖啡世界。
我們最大的咖啡豆槽可儲存多達 450 公克的新鮮咖啡豆，並配備特殊密封 AromaSeal，讓咖啡豆擁有持久的新鮮度。
自訂
其他功能
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技術規格
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