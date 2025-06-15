能節省空間的內建喇叭，10 W (RMS)

整合式喇叭為您帶來令人驚訝的強大、均衡音質，讓您可以增強遊戲或工作通話的聲音，且不弄亂您的辦公桌。玩遊戲時，您會聽到更多周圍環境的聲音，工作通話也將響亮而清晰。