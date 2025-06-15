節省空間。增進氣氛。
空間不足？這款多功能多合一支架和擴充機座可將您的顯示器、桌上型電腦或筆記型電腦提升到完美的高度。內建喇叭可增強遊戲或工作通話的聲音，而燈光秀能協助營造氛圍。
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節省空間。增進氣氛。 多合一顯示器支架 內建喇叭 RGB LED 燈條 整合式擴充機座 能節省空間的內建喇叭，10 W (RMS)
整合式喇叭為您帶來令人驚訝的強大、均衡音質，讓您可以增強遊戲或工作通話的聲音，且不弄亂您的辦公桌。玩遊戲時，您會聽到更多周圍環境的聲音，工作通話也將響亮而清晰。
也能播放音樂！包含 Bluetooth® 連線能力和 USB 集線器
透過 Bluetooth® 連線能力，您可以將手機或平板電腦上的音樂直接傳輸到顯示器支架的喇叭。如果您的電腦已打開，您也可以將 USB 隨身碟插入支架的 USB-A 插槽，以播放音樂。
結實的桌面整理器，最多支撐 15 公斤
結實結構足以支撐標準顯示器。當空間比較有限時，您能輕鬆在支架下方存放全尺寸鍵盤或筆記型電腦，以及手機和平板電腦。
整合式擴充機座，可用於您所有的必要裝置。
將 65W PD 快速充電電源轉接器 (另售) 連接到此顯示器支架，即可享受內建擴充機座的所有功能。USB-C 連接埠可讓您連接筆記型電腦或平板電腦並為其充電，還有 3 個 USB-A 連接埠可用於連接鍵盤、滑鼠和其他周邊設備。另外還有麥克風輸入和耳機輸出連接埠。
能增進氣氛的 RGB LED 燈
顯示器支架正面、側面和底部的 RGB LED 燈條可為您最愛的遊戲增進氛圍，或增強工作或休閒的氛圍。三種動態模式可將彩色燈光組合與音樂或音效同步，兩種環境模式提供靜態照明，最後一種模式可關閉燈光。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音量控制
旋轉鈕 頻率反應
65 Hz - 20 kHz 最大輸出功率 (RMS)
10 W (≤10% THD) 喇叭阻抗
4 歐姆
喇叭
全音域驅動器直徑
2 吋 全音域驅動器數量
2 驅動器配置
全音域 聲道數量
2.0
連線能力
麥克風 USB
Type-A x3 (周邊設備)
Type-C (集線器、充電) 藍牙版本
5.4 藍牙設定檔
A2DP
AVRCP
支援多點 (多對)
串流格式：SBC 藍牙範圍
10 公尺(開放空間) 耳機插孔
1x 3.5 公釐 USB 充電
5V、2A (Type-C、最大 35W) DLNA 標準
否 智慧居家
n.a.
便利
容易安裝
自動配對 通話管理 按鈕與控制器 內建麥克風
是 照明效果
是，RGB LED 免持聽筒通話
是
功率
輸入
最大 65W (Type-C) 輸出
最大 45W (Type-C)
包裝尺寸
高度
26.5
cm 貨架放置類型
底座 寬度
57
cm 深度
12.8
cm 總重
3.15
kg 淨重
1.98
kg 皮重
1.17
kg
配件
附配件
尺寸
主裝置 (寬 x 高 x 深)
521x95x211.5
mm 主機重量
1.93
kg
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標
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