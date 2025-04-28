Ringo

全世界都趕時間，唯獨你放慢腳步！戴上這副復古風設計的無線耳罩式耳機，隨著您喜愛的音樂節奏自在漫步，打造悠閒慵懶的風格。您可享受出色音質、26 小時播放時間，以及輕巧貼合，如此輕盈讓您幾乎感覺不到它的存在。