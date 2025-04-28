Ringo
全世界都趕時間，唯獨你放慢腳步！戴上這副復古風設計的無線耳罩式耳機，隨著您喜愛的音樂節奏自在漫步，打造悠閒慵懶的風格。您可享受出色音質、26 小時播放時間，以及輕巧貼合，如此輕盈讓您幾乎感覺不到它的存在。
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Ringo 復古設計，出色音質 便攜風格 播放時間長達 26 小時 藍牙多點 復古外型，現代音色
這副耳罩式耳機帶回您喜愛的風格，其 40 公釐驅動器增添了大量溫暖的現代音質！吸睛的圓形耳罩，看起來就像在聽舊式個人卡帶播放機，還有多種配色可供選擇。
超長電池壽命與快速充電
充飽電時可提供達 26 小時的播放時間，使用 USB-C 只需要 2 小時。若需要快速充電，只要充 15 分鐘，這副耳罩式耳機就能再增加 6 小時的播放時間。
穩定的藍牙多點連線與輕鬆配對
藍牙 5.4 更穩定的連線品質讓您享受順暢串流，沒有惱人的斷音。您可同時與兩個藍牙裝置連線，並透過飛利浦耳機應用程式管理連線裝置。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
便利的貼耳式按鈕控制
以前，需要按下卡帶播放機上又大又笨重的按鈕才能控制音樂！現在有了耳罩上方便的按鈕可控制播放、音量與通話。
極輕的頭帶，外加備用耳罩襯墊
追求經典造型，保留現代的舒適感。Ringo 配備極輕頭帶可輕易調整達到完美貼合，另附額外兩組柔軟耳罩襯墊供需要時更換。
飛利浦耳機應用程式。Ringo 的夥伴
便利的夥伴應用程式具備應用程式內等化器以調整音質，想感受最喜愛低音聲線的十足威力時就啟動動態低音！還能使用應用程式，持續更新耳機的最新韌體、管理連線裝置等。
從環保出發的設計和包裝
我們不斷努力讓供應鏈更加永續且透明。這款耳機是以 RCS 認證消費後回收塑膠製成，而包裝用的則是 FSC 認證再生紙板與大豆油墨。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到 Podcast，均享絕佳音質！這款無線耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感調校。無論喜歡收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
123 dB (1k Hz) 喇叭直徑
40
mm 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
19.80
cm 包裝數
3 寬度
17.50
cm 總重
0.69
kg 高度
21.20
cm GTIN
1 48 95229 16642 1 淨重
0.29
kg 皮重
0.40
kg
便利
音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕
功率
電池數量
1 入 音樂播放時間
26
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 6 hrs 電池重量 (總計)
5
g 電池容量 (耳機)
200
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
18.8
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
16.8
cm 深度
6
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 16642 4 總重
0.194
kg 淨重
0.095
kg 皮重
0.099
kg
產品尺寸
高度
15.50
cm 寬度
14.70
cm 深度
5.00
cm 重量
0.08
kg
配件
其他
2 組額外襯墊 快速入門指南
是
設計
色彩
藍綠色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
無效果 貼耳材質
泡棉 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下播放/暫停按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
包含 47% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492
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